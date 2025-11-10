Kock , Amalia vård - och omsorgs boende

Norlandia Care AB / Kockjobb / Kristianstad
2025-11-10


Vill du skapa en smakupplevelse som värmer hjärtat? Vi söker en passionerad kock för en unik dag under november eller december - en dag då våra äldre får njuta av hemlagad mat lagad från grunden, med kärlek och omtanke.
Om uppdraget: Under en dag (kl.08.00-14.00) vill vi erbjuda våra boende en särskild måltidsupplevelse som väcker minnen och skapar glädje. Du kommer att laga lunch från grunden, gärna med klassiska smaker och dofter som känns igen och uppskattas av äldre.
Vi söker dig som:
Är utbildad kock eller har gedigen erfarenhet av matlagning från grunden
Har känsla för smak, presentation och bemötande
Kan arbeta självständigt och planera en måltid som passar äldre
Har ett varmt hjärta och vill bidra till en meningsfull dag för våra boende

Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsdag där du får göra skillnad
Möjlighet att sätta din personliga prägel på menyn
Ett välkomnande team och en uppskattande publik

Om Amalia äldreboende
Amalia ligger mitt i centrala Kristianstad med goda kommunikationer. Boendet har 36 platser fördelat på 4 våningsplan. På varje avdelning bor det 9 personer, en av avdelningarna är för personer med demenssjukdom. Vi arbetar i team på Amalia och du har alltid nära till dina kollegor. I verksamheten finns förutom Undersköterskor även Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Vaktmästare, Lokalvårdare, Teamledare och Verksamhetschef på plats och vi arbetar alla för att ge våra boende ett gott liv varje dag!
För mer information om vårt äldreboende besök www.norlandia.se/amalia


Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 251130
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef: Jelena Calovic
Telefon: 0730-394817
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Norlandia Care AB (org.nr 556576-2266), https://norlandia.se/

Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg

Kontakt
Jelena Calovic
jelena.calovic@norlandia.com
0730394817

Jobbnummer
9595955

