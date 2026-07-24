Kock
Deli Belly AB / Kockjobb / Lund Visa alla kockjobb i Lund
2026-07-24
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Kock sökes till Restaurang Fokus – Heltid
Älskar du matlagning och vill vara en del av ett engagerat team? Då kan du vara den vi söker!
Restaurang Fokus söker nu en kock på heltid som vill vara med och skapa matupplevelser av hög kvalitet för våra gäster.
Vi söker dig som:
Kock sökes till Restaurang Fokus – Heltid
Älskar du matlagning och vill vara en del av ett engagerat team? Då kan du vara den vi söker!
Restaurang Fokus söker nu en kock på heltid som vill vara med och skapa matupplevelser av hög kvalitet för våra gäster.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som kock i restaurangkök.
Är ansvarstagande, noggrann och har ett öga för kvalitet.
Trivs i ett högt arbetstempo och kan arbeta både självständigt och i team.
Har ett genuint intresse för matlagning och service.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning.
En trygg och trevlig arbetsplats med härliga kollegor.
Möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Lön enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-24Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev till oss. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till Restaurang Fokus!
Har erfarenhet av arbete som kock i restaurangkök.
Är ansvarstagande, noggrann och har ett öga för kvalitet.
Trivs i ett högt arbetstempo och kan arbeta både självständigt och i team.
Har ett genuint intresse för matlagning och service.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning.
En trygg och trevlig arbetsplats med härliga kollegor.
Möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Lön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev till oss. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till Restaurang Fokus! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: Restaurangfokus@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deli Belly AB
(org.nr 559323-8818)
Östen Undéns Gata 35 (visa karta
)
227 62 LUND Jobbnummer
10011403