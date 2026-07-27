Yrkeshygieniker till Arbets- och miljödermatologisk mottagning, Hudkliniken
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2026-07-27
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du utbildad kemist, kemiingenjör eller apotekare och söker en arbetsplats som både ger dig utmaningar, glädje och trygghet i en arbetsgrupp med hög kompetens?
Välkommen till oss på Arbets- och miljödermatologisk mottagning.Publiceringsdatum2026-07-27Om företaget
Vi är en regionspecialiserad verksamhet med inriktning på utredning av yrkes- och miljörelaterade eksem. Vårt arbete fokuserar särskilt på att identifiera misstänkta kontaktallergier genom epikutantestning.
Teamet består av fyra medarbetare med särskild kompetens inom arbets- och miljödermatologi.
I verksamheten ingår specialistläkare, underläkare, yrkeshygieniker och biomedicinska analytiker.
En central del av vårt uppdrag är att bedriva patientmottagning i nära samarbete med läkare. I utredningsarbetet ingår att utföra epikutantester samt att kartlägga och analysera exponering för misstänkta kontaktallergen i patientens omgivning. Vid behov genomför vi även arbetsplatsbesök.
Verksamheten omfattar dessutom forsknings- och utvecklingsarbete med syfte att förbättra diagnostik, behandling och förebyggande insatser inom området.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta både självständigt och i team. I arbetsuppgifterna ingår exponeringsutredningar före- och/eller efter epikutantest där intervju av patienten, genomgång av dokumentation av produkter, kontakt med företag och tillverkning av testberedning utifrån patientens eget material ingår. Vidare ingår det att delta vid testavläsningar, utföra epikutantester och att ta fram patientinformation för kontaktallergen.
Yrkeshygienikern har även ansvar för planering av arbetsplatsbesök och att bevaka lagstiftning och regler kring exponering och kontaktallergi. Du kommer att ha en rådgivande roll vid upphandling av exempelvis kemikalier, handskar, stomipåsar, med mera. I arbetet ingår det även att vara miljöombud för verksamheten, besvara miljöfrågor från enheterna och kemikalieinventering.
Tjänsten är på heltid, tillsvidare med placering på Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg. Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning som kemist, kemiingenjör eller apotekare och har några års erfarenhet av yrket. Har du kunskap eller erfarenhet av forskning, toxikologi och-/eller arbetsmiljöfrågor är det meriterande.
Du trivs med att ha varierande arbetsuppgifter och att arbeta både självständigt och i team. Du är noggrann, flexibel, drivande och nyfiken på att lära dig nya saker. Eftersom arbetet innebär mycket patientkontakt är det viktigt att du tycker om att arbeta med människor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Gröna stråket 16 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset , Arbets- och miljödermatologisk mottagni Kontakt
Vårdenhetschef Ulrika Meyer 031-3427530 Jobbnummer
10013255