Lyhörd assistent sökes, heltid
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lycksele Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lycksele
2026-07-27
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Är du en person som gör vanliga dagar lite bättre? Vi söker en personlig assistent som har ett fint bemötande och ett positivt synsätt. Någon som ser människan bakom funktionsnedsättningen och förstår att de små sakerna ofta betyder mest. Du behöver prata bra svenska, vara trygg, stresstålig och ha ett varmt hjärta.
Vi ser också att du är pålitlig och kan arbeta dagar, kvällar, nätter och helger enligt schema.
Erfarenhet som personlig assistent är meriterande. Tillträde efter överenskommelse.
Innan anställning behövs ett utdrag ur polisens belastningsregister, det begärs enklast ut digitalt via Polisen.se. Blanketten heter "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning".
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i Sverige AB
(org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se
Östermalmsgatan 10 (visa karta
)
903 32 UMEÅ Arbetsplats
Familjeassistans i Sverige AB Kontakt
Samordning Rekrytering rekrytering@familjeassistans.se Jobbnummer
10013253