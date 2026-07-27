Intresseanmälan - Lastbilschaufför Logistik
Kaunis Iron AB / Fordonsförarjobb / Pajala Visa alla fordonsförarjobb i Pajala
2026-07-27
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Vill du köra Europas tyngsta ekipage? Vi söker fler chaufförer!
Hos Kaunis Iron gör vi mer än att bryta järnmalm – vi bygger framtidens hållbara gruvnäring med respekt för människor, miljö och varandra. Nu söker vi fler lastbilschaufförer som vill bli en del av vårt team när behov uppstår under året.
Är du en chaufför som gillar ordning, säkerhet och riktigt fina ekipage? Då kanske vi har jobbet för dig.
Säkerheten kommer alltid först
Hos oss är säkerheten inte bara ett ord – den är en del av vardagen. Vi vill att du ska känna dig trygg bakom ratten redan från första arbetsdagen.
Därför får du:
En gedigen introduktion där du lär känna både fordonen, rutterna och våra arbetssätt.
En erfaren handledare som finns vid din sida under introduktionen.
Vinterutbildning med halkbana för att du ska känna dig säker även när vägarna visar sin tuffaste sida.
Ett arbetslag där vi hjälper varandra och där det är självklart att säga till om något känns osäkert.
Vi tror på att alla kommer hem säkert efter arbetspasset – varje dag.
Vi kör hållbart – för framtiden och för varandra
Hållbarhet är en självklar del av vårt arbete. Som chaufför hos oss har du en viktig roll i att köra både säkert och bränsleeffektivt.
Vi arbetar aktivt med Eco Driving för att utveckla ett körsätt som minskar bränsleförbrukning, slitage och klimatpåverkan – utan att tumma på säkerheten. Ett mjukt, planerat och ansvarsfullt körsätt gör skillnad, både för miljön, arbetsmiljön och ekonomin.
Hos oss går säkerhet och hållbarhet alltid hand i hand.
Om jobbet
Du kör järnmalmskoncentrat mellan Kaunisvaara och omlastningsterminalen i Pitkäjärvi. Transporterna utgår från Junosuando och du kör några av Europas tyngsta ekipage – hela 90 tons totalvikt.
Du rattar moderna Volvo Aero, 700 hk, med SLP-påbyggnation och 5-axligt släp.
Det bästa? Du kan fokusera på körningen. Vi har personal som sköter lastning och lossning.
I våra moderna lokaler finns plats för återhämtning med lunchrum, dusch och bastu – för nog ska man ha det bra både på och efter jobbet.
Vi söker dig som har
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
God samarbetsförmåga och ett stort säkerhetstänk
Har du tidigare kört tung lastbil med släp, buss eller malmtransporter är det meriterande, men det viktigaste är att du är ansvarstagande, vill utvecklas och delar vårt fokus på säkerhet, kvalitet och ett hållbart arbetssätt.
Låter det intressant?
Skicka in en intresseanmälan redan idag. Vi rekryterar löpande när behov uppstår och är alltid intresserade av att komma i kontakt med duktiga chaufförer.
Välkommen till Kaunis Iron – här kör vi med omtanke, stolthet, säkerhet och hållbarhet i fokus. Vi hoppas att vi ses efter vägen.Publiceringsdatum2026-07-27Tillträde
Enlig överenskommelse.
Som en del av rekryteringsprocessen kan bakgrundskontroll komma att genomföras.
Vi vill verka för en jämställd arbetsplats där man ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Mera information om oss hittar du på http://www.kaunisiron.se.
Om du har frågor som rör arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta mailto:rekrytering@kaunisiron.se
så kommer dina frågor att besvaras löpande.
Rekrytering sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt.
Annons- och rekryteringsföretag undanbedes.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaunis Iron AB
(org.nr 559003-4103)
Kirunavägen 105 (visa karta
)
984 96 JUNOSUANDO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kaunisiron Jobbnummer
10013254