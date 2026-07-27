Vingåkers kommun söker undersköterska till korttidsavdelning
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2026-07-27
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I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om.
Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder.
Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.
Vingåkers äldreomsorg är en samlad enhet belägen i södra delarna av Vingåkers centralort.
Här är all kompetens samlad under ett och samma tak!
Vår samlade kompetens bidrar till hög service, kvalitativ vård och omsorg och närhet till både kollegor och chef.
Hos oss är det effektivt att få tag på rätt person om rätt ärende!
Äldreomsorgen består av somatiska avdelningar, demensavdelningar, korttidsboende, daglig verksamhet och våra 5 hemtjänst grupper.
Vi arbetar nära varandra – med hög kompetens, engagemang och ett gemensamt mål: att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra omsorgstagare.
Vi utgår från principen Digitalt först, vilket innebär att vi använder smarta digitala lösningar och välfärdsteknik för att höja kvaliteten, öka tryggheten och frigöra tid för det personliga mötet.
Vill du vara med på resan?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu en undersköterska till vår korttidsavdelning.
Som undersköterska hos oss arbetar du med kvalificerad vård, daglig omsorg och bidrar till att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra individer.
Du arbetar personcentrerat och utgår från varje individs behov och önskemål.
Korttidsavdelningen tar emot personer som efter sjukhusvistelse väntar på att återvända hem, individer som inväntar plats på särskilt boende, samt personer i behov av växelvård, avlastning eller palliativa insatser.
Arbetet präglas av ett salutogent förhållningssätt där du stödjer individernas återhämtning, rehabilitering och förberedelser inför hemgång.
Du arbetar i nära samarbete med undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, biståndshandläggare, fysioterapeut och närmaste chef.
I tjänsten ingår daglig dokumentation enligt gällande lagstiftning.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska.
Tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg är meriterande.
Du har god vana att arbeta i digitala system och att använda tekniska hjälpmedel.
Du förmedlar lugn och trygghet samt kan bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt.
Vidare är det viktigt att du är engagerad i arbetet, att du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta enskilt såväl som i grupp.
Då arbete på korttidsavdelningen ibland innebär snabba förändringar förväntar vi oss att du är flexibel och kan behålla lugnet även i krävande situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse .
Arbetstid: Schema.
För att vara aktuell för tjänst inom Vård och omsorg i Vingåkers kommun krävs godkänd nivå i svenska språket. Därför tillämpar vi språktest i denna rekrytering.
Vård och omsorg i Vingåkers kommun ställer krav på utdrag ifrån belastningsregistret omgående vid anställning, förbered därför detta tidigt och uppvisa på en eventuell intervju.
Beställ belastningsregistret via:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välj utdrag som avser "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning"
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/71". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vingåkers Kommun
(org.nr 212000-0308)
Parkvägen 8 (visa karta
)
643 80 VINGÅKER Arbetsplats
Vingåkers kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef, Humlegården
Andreas Andersson andreas.andersson2@vingaker.se Jobbnummer
10013249