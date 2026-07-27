Specialistläkare med medicinskt ledningsansvar VC Fagerängen Trelleborg
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Trelleborg Visa alla läkarjobb i Trelleborg
2026-07-27
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Är du specialist i allmänmedicin och vill arbeta som medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA)? Vill du arbeta med vård i framkant samtidigt som du får goda möjligheter till utveckling? Då har du kommit rätt! Nu har du möjlighet att bli en del av Vårdcentralen Fagerängen och vårt såväl härliga som engagerade team.
Vårdcentralen Fagerängen är en liten och gemytlig vårdcentral där vi värnar om varandra och våra patienter. Vi arbetar självständigt med stort fokus på tillgänglighet, service och utveckling. Vårdcentralen är belägen mitt i ett bostadsområde i de östra delarna av Trelleborg med goda kollektivtrafikförbindelser och gångavstånd till havet. Vi är en stabil och välfungerande enhet med cirka 30 anställda och 7 000 listade patienter.
Utöver läkarmottagningar har vi kurator, rehabkoordinator, sjuksköterske- och undersköterskemottagning, rökavvänjning, astma/kol-, diabetes-, minnes-, blodtrycks-, distrikts- och äldrevårdsmottagning samt dietistmottagning. Våra medicinska sekreterare arbetar med den administrativa delen i mottagningsarbetet och har även receptionsansvar. Vi samarbetar med Lyftet Rehab för att kunna erbjuda våra patienter tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som MLA hos oss bidrar du till verksamhetens övergripande medicinska kvalitet och utveckling. Därtill ingår du i vårdcentralens interna ledningsgrupp och kommer att bidra till hög patientsäkerhet på vårdcentralen. Du ingår även i ett MLA-nätverk och har nära kontakt med chefsläkarna. Uppdragets omfattning är 20 procent.
Du erbjuds ett stimulerande arbete som täcker hela det allmänmedicinska området. I arbetsuppgifterna ingår bland annat läkarmottagning med både akuta och planerade besök. Egen patientlista med maximalt cirka 1100 listade patienter skapar goda förutsättningar för kontinuitet och ett hållbart arbetsliv. För dig som vill dela med dig av din kunskap finns också möjlighet att handleda ST-läkare, AT-läkare och studenter och därigenom bidra till framtidens primärvård.
Hos oss ges du goda möjligheter till utveckling inom primärvårdens mål och ramar, med utrymme att påverka både dina arbetsuppgifter och arbetstider utifrån dina intressen och verksamhetens behov. På arbetsplatsen tas dina idéer till vara på och du kan, om intresse finns, engagera dig i exempelvis ledarskap, verksamhetsutveckling eller kvalitetsarbete.
Tillsammans med engagerade kollegor blir du även delaktig i verksamhetens strategiska arbete, där vi gemensamt tar ansvar för personalfrågor, arbetsmiljö och utveckling och verkar för en god arbetsmiljö och en högkvalitativ vård. Här får du inte bara ett arbete - du får möjlighet att göra skillnad, både för patienter och för verksamheten.
Hos oss får du som ny medarbetare en individuellt anpassad introduktion samtidigt som du får ta del av Primärvårdens Skånes stora introduktionspaket. Tillsammans planerar vi sedan för din vidare utveckling i yrket.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens i allmänmedicin. Du har språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Du som person är flexibel, ansvarsfull, positiv och har en god servicekänsla. Därtill vill du bidra till utveckling av verksamheten och arbetar alltid utifrån patienternas och verksamhetens bästa. Du är engagerad och kan tänka utanför boxen. Vidare är du snabb i att fatta beslut, är tydlig i din kommunikation men framför allt noggrann och samarbetsvillig. Vi tror på kraften i att arbeta tillsammans. Som en del av vårt team har du en central roll i att tillhandahålla högkvalitativ vård, och ge våra patienter den omsorg de förtjänar. Därutöver har du förmåga att självständigt strukturera upp ditt dagliga arbete och prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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231 34 TRELLEBORG Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Tanja Stojanovic Lazarevic, Verksamhetschef Tanja.StojanovicLazarevic@skane.se Jobbnummer
10013261