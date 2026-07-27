Junior rekondare - förstajobb inom bilbranschen
Vkdb Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-27
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Company Description
Vill du starta din karriär i fordonsbranschen och arbeta i ett växande team? AUTO1 Group – Europas ledande digitala plattform för bilbranschen söker nu en Junior Biltvättare/rekondare till vårt team i Arlandastad.
Genom våra varumärken ViKöperDinBil, AUTO1.com och Autohero erbjuder vi innovativa lösningar för både privat- och företagskunder. Med närvaro på över 30 marknader i Europa och en omsättning på 8,2 miljarder euro under 2025 är vi en aktiv aktör i bilbranschens digitala omställning.
Vad vi erbjuder:
Heltidsanställning med arbetstider 07:00–15:30, start i mars
En internationell arbetsplats med stora möjligheter att växa och utvecklas
Friskvårdsbidrag och andra attraktiva personalförmåner
En praktisk, ansvarstagande roll där du har direkt påverkan på våra fordon och arbetsmiljö
Öppet, positivt och inkluderande arbetsklimat där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans
Job Description
Som Junior Biltvättare/rekondare blir du en viktig del av vårt produktionsteam i Arlandastad. Du ansvarar för att våra bilar håller absolut toppskick före leverans till kund – ett arbete som genomsyras av noggrannhet, laganda och en känsla för service.
I din roll ingår att:
Ansvara för både utvändig och invändig rekonditionering av fordon enligt våra kvalitetsrutiner
Säkerställa att bilar lever upp till Autoheros högt ställda kvalitetsstandard före vidare försäljning
Samverka tätt med rekondteamet för att planera, genomföra och dokumentera arbetet
Bidra till ett organiserat och strukturerat team med fokus på kvalitet, effektivitet och gott samarbete
Skapa, bibehålla och utveckla en välordnad arbetsmiljö där både du och dina kollegor trivs
Qualifications
Vi söker dig som är:
Praktiskt lagd, självständig men också en lagspelare
Strukturerad och gillar att arbeta metodiskt mot tydliga mål
Har gymnasieexamen eller minst 1 års arbetslivserfarenhet
Gärna har erfarenhet av bilrekond eller liknande arbetsuppgifter inom bilbranschen
Innehar manuellt B-körkort (krav)
Kommunicerar utan problem på både svenska och engelska
Noggrann, serviceinriktad och trivs i ett högt arbetstempo där ingen dag är den andra lik
Additional information
Är du redo för din nästa utmaning? Ansök nu genom att skicka CV via ansökningsknappen. Har du frågor? Maila gärna rekrytering@auto1.com
(ansökningar behandlas inte via mejl). Urval sker löpande.
På AUTO1 Group värdesätter vi mångfald och välkomnar alla sökande oavsett kön, bakgrund, religion, ålder, sexuell identitet eller funktionsvariation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vkdb Sverige AB
(org.nr 556985-0059)
Gustavslundsvägen 131 (visa karta
)
167 51 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Auto1 Group Jobbnummer
10013256