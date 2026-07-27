Sjuksköterskor till Neurologimottagning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-07-27
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Är du intresserad av neurologi och vill arbeta med hjärnan och nervsystemets sjukdomar? Då är du varmt välkommen att söka dig till vår mottagning!
Neurologimottagningen i Lund är en stor specialistmottagning och våra diagnosgrupper är MS, epilepsi, neuromuskulära sjukdomar, parkinson, hjärntumörer, ALS och Huntingtons sjukdom. Verksamheten bygger på teamarbete mellan olika professioner. Sjuksköterskorna som arbetar här på mottagningen har olika teamtillhörigheter och blir experter inom sitt eller sina områden. Utöver mottagningen finns en stor neurologiavdelning där det bland annat bedrivs nationell högspecialiserad vård inom flera områden. Vi på mottagningen har ett nära samarbete kring våra gemensamma patienter, vilket ger möjlighet till kontinuitet och bred kompetensutveckling.
Denna kompetens delas med kollegor inom neurologens slutenvårdsavdelning genom goda samarbeten över vårdnivåerna. Utvecklingen inom neurologisk behandling går snabbt framåt och inom neurologi vid Skånes universitetssjukvård (Sus) bedrivs mycket forskning. Nya riktlinjer utarbetas såväl nationellt som lokalt.
Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. Inom verksamhetsområde neurologi bedrivs redan idag intern kompetensutveckling genom återkommande utbildningar inom våra olika diagnosområden. Samtidigt har vi påbörjat ett arbete för att ytterligare strukturera och stärka kompetensutvecklingen inom verksamheten. Vi deltar även i Kompetens- och tjänstemodellen (KTM), vilket kommer att ge sjuksköterskor en tydligare och mer långsiktig utvecklingsväg inom yrket.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på neurologimottagningen har du en självständig och varierad roll med ansvar för en egen mottagning, där du planerar, genomför och följer upp patientbesök. Du ger även kvalificerad telefonrådgivning till patienter och närstående. Rollen innebär självständiga bedömningar, prioriteringar och omvårdnadsinsatser utifrån patientens behov, samtidigt som du bidrar till verksamhetens utveckling och vårdens kvalitet.
Du arbetar i nära samarbete med läkare och rehabiliteringspersonal, samt samverkar med primärvård, kommun och andra vårdgivare. På mottagningen finns en behandlingsenhet där patienter med olika neurologiska diagnoser får regelbunden läkemedelsbehandling. Vi har även en dagvårdsenhet som tar emot patienter med mer akuta behov för en snabb bedömning och utredning. Förutom att varje team ansvarar för sin egna telefonrådgivning har mottagningen dessutom en gemensam rådgivningstelefon som ska bemannas. Du kommer att tillhöra ett av våra team och samtidigt vara en del av någon av dessa enheter behandlingsenheten, dagvården och/eller rådgivningen.
I tjänsten ingår även helgtjänstgöring på neurologiavdelningen enligt Sus riktlinjer som gäller från december 2025. Det innebär att du arbetar minst två helgpass under en femveckorsperiod inom samma VO, ort och specialitet.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har kunskaper i svenska språket som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Du har arbetat några år som sjuksköterska och har förmåga att arbeta självständigt och på ett strukturerat sätt. Om du har erfarenhet av mottagningsarbete är detta meriterade.
Som person är du genuint intresserad av människor och tycker att öppenvård är roligt. Vi tror också att du trivs med att samverka i team. Du är en person som är trygg i din yrkesroll och har ett intresse för neurologi. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser framemot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 84 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Heléne Evergren, tf Enhetschef Helene.Evergren@skane.se 046-17 52 69 Jobbnummer
10013260