Trappstegsmontör/snickare med målningserfarenhet
Öhman Kompetens AB / Snickarjobb / Täby Visa alla snickarjobb i Täby
2026-07-27
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Svenska Trappsteg söker en självgående medarbetare till Stockholm.
Svenska Trappsteg är störst på trapprenovering av solid ek och 3-stavs material. Vi har funnits i ca nitton år. Vi är verksamma i Stockholm, Göteborg, Uppsala och i Skåne. Tjänsten gäller Stockholm med omnejd. Vi är ett mindre företag med trevliga medarbetare.
Våra arbetsuppgifter består oftast i att,
• renovera trappor dvs klä in trappstegen med eksteg.
• montera sättsteg
• måla trappor
• byta handledare
• göra knarreducering
• göra stängning av trappor
Andra arbetsuppgifter förekommer också som golvläggning och andra träarbeten/snickeriarbeten.
Kompetens: Du bör vara van att hantera de vanligaste förekommande verktygen som tex sänksåg, mulitcutter samt andra verktyg samt bör ha erfarenhet av målningsarbeten. Det är bra om du är stresstålig. VI har bra arbetstider.
Du kommer att få följa med en kollega tills du kan arbeta självständigt. Du ska tycka om att arbeta arbeta själv.
Du kommer att få provarbeta/praktisera ett par dagar först för att känna efter om vi passar för varandra innan provanställningen på sex månader börjar. Tillsvidare anställning därefter.
KÖRKORT ÄR ETT KRAV. Du ska ha tillgång till parkeringsplats vid ditt hem. Du bör bo omkring Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga med omnejd pga att vi har vårt lager i Täby.
Referenser är önskvärda.
Du bör ha ordnade förhållande.
Välkommen med din ansökan.
Märk ansökan med: Stockholm
Mvh Roland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: info@svenskatrappsteg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öhman kompetens AB
(org.nr 556590-3753)
Enhagsslingan 6 (visa karta
)
187 40 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Trappsteg Jobbnummer
10013265