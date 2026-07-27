Tycker du om ett aktivt arbete? Bli min personliga assistent!
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tyresö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tyresö
2026-07-27
, Lidingö
, Värmdö
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Tyresö
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hej!Jag är en positiv och aktiv kvinna i 50-årsåldern som söker en personlig assistent som vill vara en viktig del av min vardag. På dagarna är jag på min dagliga verksamhet och på fritiden tycker jag om att umgås med vänner, gå till badhuset, lyssna på musik och ta långa promenader.Som min assistent hjälper du mig med det jag skulle ha gjort själv utan min funktionsnedsättning. Du stöttar mig i vardagen, följer med på aktiviteter och bidrar till att jag kan leva mitt liv på det sätt jag själv önskar.Vem är du?Jag söker dig som är lyhörd, positiv och ansvarsfull. Du tycker om att arbeta nära människor och förstår vikten av att ge stöd på ett sätt som främjar självbestämmande och delaktighet.Du är:
Lyhörd och omtänksam
Flexibel och ansvarstagande
Aktiv och gärna följer med på promenader och olika aktiviteter
Rökfri
Det är meriterande om du har omvårdnadsutbildning eller annan relevant erfarenhet, men personlig lämplighet är viktigast.På grund av arbetets integritetsnära karaktär ser jag gärna kvinnliga sökande.Om tjänstenOmfattning: Schemaanställning på cirka 25 timmar per vecka med möjlighet till fler timmar vissa helger.Arbetspassen är främst förlagda till vardagseftermiddagar och helger, men då jag behöver assistans under dygnets alla timmar kan arbetstiderna variera.Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.RekryteringsprocessVi kontaktar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi alltid en bakgrundskontroll före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!Jag ser fram emot att hitta en assistent som vill vara med och skapa en trygg, aktiv och meningsfull vardag tillsammans med mig.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
135 31 TYRESÖ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10013257