Slottsholmen söker Servitör/Servitris

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB / Servitörsjobb / Västervik
2026-07-27


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Som en del av vårt serviceteam ansvarar du för att ge gästerna ett professionellt och personligt bemötande från ankomst till avslutad måltid.
Arbetet är förlagt till luncher, kvällar och helger och passar dig som söker en deltidsanställning eller ett flexibelt extrajobb.

Publiceringsdatum
2026-07-27

Arbetsuppgifter
Ta emot och välkomna gäster
Presentera meny, mat och dryck
Ta beställningar och servera
Arbeta med kassahantering och betalningar
Förbereda restaurangen inför service
Säkerställa att restaurangen är ren, välkomnande och organiserad
Samarbeta med kök, bar och övrig servis

Vi söker dig som
Är positiv, social och serviceinriktad
Är ansvarstagande och noggrann
Trivs med att arbeta med människor
Kan arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och kan arbeta luncher, kvällar och helger
Behärskar svenska eller engelska i tal

Tidigare erfarenhet från restaurang eller service är meriterande, men rätt inställning och vilja att utvecklas är minst lika viktigt.
Vi erbjuder
En utvecklande arbetsplats i en unik miljö vid vattnet
Ett engagerat och professionellt team
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att utvecklas inom restaurang och hotell
En arbetsplats med fokus på kvalitet, värdskap och laganda
Lön och anställningsform enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv.
Till Jamie@slottsholmen.com
Arbetsplats: Slottsholmen, Västervik
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid och deltid
Arbetstider: Lunch, kväll och helg enligt schema
Intervjuer genomförs löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: jamie@slottsholmen.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Slottsholmen Hotell och Restaurang AB (org.nr 559131-4736)
Slottsholmsvägen 10 (visa karta)
593 38  VÄSTERVIK

Arbetsplats
Slottsholmen Hotell & Restaurang AB

Kontakt
F&B Manager
Jamie Holland
jamie@slottsholmen.com

Jobbnummer
10013250

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