Kock
2026-03-01
Vi söker en självgående à la carte- och lunchkock till Sankt Olof Hotell & Krog
Är du en passionerad och driven kock som älskar att arbeta med både a la carte och lunch som vill vara en del av ett litet och engagerat team i en trivsam och personlig miljö? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-03-01Om företaget
Sankt Olof Hotell & Krog är ett familjärt hotell och restaurang med fokus på kvalitet, god service och vällagad mat. Vi arbetar med noggrant utvalda råvaror och strävar alltid efter att ge våra gäster en minnesvärd upplevelse.Om tjänsten
Vi söker en självgående kock som kan ta ansvar och driva det dagliga arbetet i köket framåt. Du är trygg i din yrkesroll, strukturerad och har ett genuint intresse för matlagning och utveckling.Dina arbetsuppgifter
Tillagning och beredning
Beställning av råvaror
Kalkylering och kostnadskontroll
Menyplanering och utveckling
Säkerställa kvalitet och presentation
Egenkontroll och hygienrutiner
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som både lunch och a la carte kock
Är självgående och ansvarstagande
Har god kunskap inom råvaruhantering, livsmedelshygien och köksekonomi
Är kreativ och har känsla för smaker och presentation
Trivs med att arbeta i team och kan ta egna initiativ
Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö
Möjlighet att påverka meny och utveckling
Tjänst enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV till oss - vi rekryterar löpande.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: vanja@sankt-olof.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VS Hotell & Konferens AB
(org.nr 559500-8912)
Moravägen 11 (visa karta
)
782 31 MALUNG Arbetsplats
Sankt Olof Hotell & Krog Jobbnummer
9769680