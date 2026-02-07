Kock
Vi söker dig som har möjlighet att vid behov hoppa in som kock och laga mat åt våra elever.
Placeringen är inom vår skolmåltidsverksamhet och du kommer att vara placerad i något av våra tre kök. Hos oss tillagar vi maten så mycket som möjligt från grunden. Det är mycket viktigt att man kan laga och hantera specialkost, kunskap om allergier samt har kunskaper i vegetarisk, klimatsmart och ekologisk kosthållning. Hygien är en väldigt viktig del i ett kök. Kockar måste hålla sin arbetsplats ren och hantera alla livsmedel på ett hygieniskt sätt.
Hos oss behöver du vara nyfiken på att tänka nytt och även ha intresse för det estetiska så att vi får våra elever att våga prova nytt - för som kock ställs du inför nya utmaningar varje dag. I kockyrket är det viktigt med en god samarbetsförmåga samtidigt som vi också ser att en god fysisk styrka och kondition är av stor vikt för rollen.
Denna tjänst ställer höga krav på egenarbete och eget initiativ samt problemlösning. Kvalifikationer
För att arbeta som kock inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska du ha erfarenhet av liknande arbete inom storkök.
Vi ser gärna att du har tidigare kunskaper inom matlagning från grunden, du kan kunna planera matsedlar och kunskap i näringslära. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom arbetsledning, praktisk ekonomi och allergi- och specialkost.
Vi söker dig som
- har kunskap och erfarenhet i dietkost
- har en bra samarbetsförmåga vill ta ansvar och kan arbeta i ett högt tempo
- har genuint intresse för mat samt är serviceinriktad med stort intresse av och lätt att arbeta med ungdomar i åldern 16-20 år
- Uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Urval sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Skolmåltid Kontakt
Alain Grenard 0545401320 Jobbnummer
9729365