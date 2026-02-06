Kock
2026-02-06
Masala Kitchen and Bar - Malmö
Masala Kitchen and Bar i Malmö söker en erfaren och passionerad kock (à la carte) till vårt team.
Vi är en restaurang med fokus på smak, kvalitet och service, och vi söker dig som älskar matlagning och trivs i ett högt tempo. Du ska kunna arbeta självständigt, ta ansvar i köket och samtidigt vara en lagspelare.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som à la carte-kock
Är stresstålig och organiserad
Har passion för mat och kvalitet
Kan arbeta i team
Är flexibel och ansvarstagande
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas
Konkurrenskraftig lön
Heltid/deltid enligt överenskommelse
Arbetsplats: Masala Kitchen and Bar
Kommun: Malmö
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan och CV - vi ser fram emot att välkomna dig till vårt kök! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sanjay@masalafamiljien.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Masala Kitchen Malmö AB
(org.nr 559263-1369)
Norra vallgatan 78 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Masala Kitchen and Bar Jobbnummer
9729262