Kock

Masala Kitchen Malmö AB / Kockjobb / Malmö
2026-02-06


Masala Kitchen and Bar - Malmö
Masala Kitchen and Bar i Malmö söker en erfaren och passionerad kock (à la carte) till vårt team.
Vi är en restaurang med fokus på smak, kvalitet och service, och vi söker dig som älskar matlagning och trivs i ett högt tempo. Du ska kunna arbeta självständigt, ta ansvar i köket och samtidigt vara en lagspelare.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som à la carte-kock

Är stresstålig och organiserad

Har passion för mat och kvalitet

Kan arbeta i team

Är flexibel och ansvarstagande

Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö

Möjlighet att utvecklas

Konkurrenskraftig lön

Heltid/deltid enligt överenskommelse

Arbetsplats: Masala Kitchen and Bar
Kommun: Malmö
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan och CV - vi ser fram emot att välkomna dig till vårt kök!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sanjay@masalafamiljien.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Masala Kitchen Malmö AB (org.nr 559263-1369)
Norra vallgatan 78 (visa karta)
211 22  MALMÖ

Arbetsplats
Masala Kitchen and Bar

Jobbnummer
9729262

