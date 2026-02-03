Kock
2026-02-03
Nu söker vi en meriterad självgående kock , gärna med erfarenhet från större hotell och Fine-Dining.
Vill du vara med på vår spännande resa framåt , gillar att klippa örter i egen trädgård & jobba med trevliga människor?
Vi jobbar mestadels med konferans-gäster på vardagar & Helg -meny till privatgäster.
Tjänsten innefattar ,dag ,kvällstid samt varannan lördag.
Söndagar stängt!
Vi ligger bakom sjön Aspen i Lerum , 20 minuter från Göteborg,välkommen att söka.
Tillträde 1 Mars. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: lars.nilsson@aspenasherrgard.com
Detta är ett heltidsjobb.
Aspenäs Herrgård Kontakt
Köksmästare
Lasse Nilsson lars.nilsson@aspenasherrgard.com Jobbnummer
