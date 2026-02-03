Kock

Aspenäs Herrgård AB / Kockjobb / Lerum
2026-02-03


Nu söker vi en meriterad självgående kock , gärna med erfarenhet från större hotell och Fine-Dining.
Vill du vara med på vår spännande resa framåt , gillar att klippa örter i egen trädgård & jobba med trevliga människor?
Vi jobbar mestadels med konferans-gäster på vardagar & Helg -meny till privatgäster.
Tjänsten innefattar ,dag ,kvällstid samt varannan lördag.
Söndagar stängt!
Vi ligger bakom sjön Aspen i Lerum , 20 minuter från Göteborg,välkommen att söka.
Tillträde 1 Mars.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: lars.nilsson@aspenasherrgard.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aspenäs Herrgård AB (org.nr 556418-9131)
Aspenäsvägen (visa karta)
443 91  LERUM

Arbetsplats
Aspenäs Herrgård

Kontakt
Köksmästare
Lasse Nilsson
lars.nilsson@aspenasherrgard.com

Jobbnummer
9721507

