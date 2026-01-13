Kock
Om oss: Borgafjäll är en liten fjällort i Lapplandsfjällen som växer. Vi har en restaurang med PUB, Afterski, A la carte, Lunch m.m och vi har även en skoter- och skiduthyrning. Tycker du om vacker natur och vinter är detta platsen för dig. Totalt är vi ca 13 st under en vintersäsong med diverse arbetsuppgifter. Från december till April!
Arbetsuppgifter: Vi letar en lunchkock och en A la carte kock.
Grundläggande för dig som söker arbete hos oss:
Som person gillar du ordning och reda, är bra på att passa tider och gillar att arbeta själv likväl som tillsammans med andra.
Du är en positiv och engagerad person som gillar att arbeta under högt tempo.
Alla är välkomna att söka!
Vi har boende! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: sara@borgaskicenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgafjälls Skicenter AB
