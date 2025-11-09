Kock
Vi söker passionerade kockar till vår enhet Brasseriet!
Vill du vara med och skapa matupplevelser i toppklass? Vi söker nu en engagerad och erfaren Kock som vill bli en del av vårt härliga köksteam på Brasseriet.
Om tjänsten
Som kock hos oss ansvarar du för att:
Förbereda köket med rätt utrustning och råvaror.
Studera menyer och recept samt säkerställa att alla ingredienser finns på plats.
Tillaga rätter med hög kvalitet och enligt satta menyer.
Leda och fördela arbetsuppgifter till kökspersonal.
Skapa tilltalande uppläggningar och serveringsklara rätter.
Hålla ordning i köket och säkerställa att hygien- och säkerhetsföreskrifter följs.
Vi uppskattar kreativitet och välkomnar nya idéer och recept som kan lyfta vår meny ytterligare!
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som kock i restaurangkök.
Är trygg i olika köksstationer och har god kunskap om både klassiska och moderna matlagningsmetoder.
Har goda ledaregenskaper och trivs med att arbeta i team.
Är stresstålig, organiserad och håller hög kvalitet även under högt tempo.
Har koll på hygien- och säkerhetsregler i restaurangkök.
Har relevant utbildning inom kök (meriterande).
Vi erbjuder:
Ett ambitiöst köksteam där kvalitet, gemenskap och utveckling står i fokus.
Möjlighet till kreativitet och att påverka menyer.
Tjänst i en dynamisk och trivsam arbetsmiljö.
Tillgång till företagslägenhet för dig och din familj från första arbetsdagen, om behov finns.
Placering: Brasseriet
Tillträde: Enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
