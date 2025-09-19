kock
Mezo FiraVin AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2025-09-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mezo FiraVin AB i Helsingborg
Om oss: Mezo FiraVin är en kärleksfull verksamhet i hjärtat av Helsingborg där vi kombinerar avslappnat café, härlig mat och ett trevligt miljö. Vi strävar efter att skapa en gemytlig och välkomnande atmosfär för våra gäster, och nu behöver vi förstärka vårt team med en ny, fantastisk kollega!
Om jobbet: I denna mångsidiga och roliga roll får du vara med om och lära dig allt som krävs för att driva en framgångsrik restaurang. Dina arbetsuppgifter kommer variera men innefattar framförallt: Kock huvudligt roll för tjänsten Kassa- servering och beställningshantering om det behövs!
Vem är du? Vi tror att du är en serviceinriktad kock, positiv och ansvarsfull person som trivs med att ha många bollar i luften. Du är stresstålig och gillar att arbeta i team. Tidigare erfarenhet från restaurangbranschen som kock , men allra viktigast är din rätt inställning och vilja att lära dig! Du är serviceinriktad kock och tycker om att se nöjda gäster Du är en lagspelare med ett positivt sinne Du är ansvarsfull och har ett stort driv Du har ett stort intresse för mat, dryck och gästfrihet Godkäna kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vad erbjuder vi? Ett roligt och gemytligt arbete i ett tight och trevligt team Mångsidiga arbetsuppgifter där du får bred erfarenhet Möjlighet till personlig och professionell utveckling Arbete på en central och populär plats i Helsingborg
Ansökan. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Ansök via: Arbetsförmedlingen.se Sök på organisationsnummer: 559278-9746 Välkommen till Mezo FiraVin AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@cafemezo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mezo FiraVin AB
(org.nr 559278-9746)
Södra Storgatan 3 (visa karta
)
252 23 HELSINGBORG Jobbnummer
9516363