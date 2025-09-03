Kock
Vi söker nu en erfaren och passionerad kock till en à la carte-restaurang i Stockholm. Uppdraget är på deltid (enligt överenskommelse) och passar dig som vill utvecklas i en spännande miljö med högt tempo.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Tillaga rätter enligt restaurangens meny
Ansvara för hygien, ordning och rutiner i köket
Samarbeta med övrig personal för bästa möjliga service
Vi söker dig som:
Har minst 2-3 års erfarenhet
Är stresstålig och trivs i en fartfylld miljö
Har ett genuint intresse för matlagning och service
Är flexibel, ansvarstagande och en bra lagspelare
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsplats
Möjlighet att utvecklas i branschen och bredda din erfarenhet
Trygg anställning med kollektivavtal
Plats: Stockholm
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag via mail till ercanbakir@live.se
Berätta gärna lite om dig själv och varför detta jobb skulle passa. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: ercanbakir@live.se Arbetsgivare Stockholm Tre Evenemang AB
(org.nr 556685-5093) Jobbnummer
9491058