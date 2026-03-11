KMA- och arbetsmiljösamordnare
KMA-samordnare
Vill du ha en nyckelroll där du arbetar med kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och verksamhetsutveckling? Vi söker nu en KMA-samordnare som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom varvsindustrin.
Rollen är bred och kombinerar ansvar inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och vissa HR-relaterade frågor, då någon separat HR-funktion inte finns på plats.
Dina ansvarsområden
-
Driva och utveckla kvalitetsarbetet, med fokus på att minska garantiärenden.
-
Ansvara för hantering och uppföljning av garantier och kvalitetsavvikelser.
-
Genomföra internrevisioner och KMA-kontroller.
-
Samordna arbetsmiljöarbete, avvikelser och tillbud.
-
Arbeta med rehabilitering och samverkan med företagshälsovård.
-
Ta fram policys, rutiner och utbildningar inom arbetsmiljö och organisation.
-
Utveckla och underhålla vårt ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001.
-
Ha dialog med kunder, myndigheter och certifieringsorgan.
Rollen kan även innebära ansvar för säkerhetsfrågor på varvet.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet av KMA-arbete, gärna från industriell verksamhet. Kunskap om ISO-standarder och arbetsmiljöarbete är meriterande.
Du är självgående, strukturerad och initiativrik, och trivs i en roll där du arbetar nära verksamheten och driver förbättringar.
Vill du vara med och utveckla vårt arbete inom kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet?
Välkommen med din ansökan!
Swede Ship Composite har sin bas i Hunnebostrand i Sotenäskommun, med ett arbetsställe i Kungshamn sedan 2024. Sedan 1985 har vi specialiserat oss på att bygga specialfartyg i kompositmaterial.Vi hanterar hela kedjan själva: design, kompositlaminering, motorinstallation, el, interiör och ytbehandling. Hos oss arbetar ingenjörer och tekniker sida vid sida för att skapa hållbara och effektiva lösningar.Swede Ship är en del av Ö-borgen, en företagsgrupp med fokus på att stärka svensk skeppsbyggnad och sjöfartsindustri.
Vill du vara med och forma framtidens kompositfartyg? Välkommen till Swede Ship Composite! Ersättning
