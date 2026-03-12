Klienthandläggare till häktet Uppsala, vikariat
2026-03-12
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Häktet Uppsala tar emot både häktade med och utan restriktioner. Här finns även särskilda gemensamhetsavdelningar. Häktet har 66 platser.

Arbetsuppgifter
Som klienthandläggare ansvarar du för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning, beslutsförberedande och visst beslutsfattande enligt gällande regelverk. Tillsammans med kriminalvårdsinspektören upprätthåller du och utvecklar rättsvårdsarbetet och medverkar i rättsvårdsforum. Klienthandläggaren ansvarar även för handledning av kriminalvårdare i deras roll som kontaktperson, samt för kvalitetssäkring av klienternas verkställighetsplaner.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som klienthandläggare är det viktigt att du har ett strukturerat och organiserat arbetssätt. Du planerar och genomför ditt arbete effektivt, även under hög arbetsbelastning eller tillfälliga arbetsuppgifter. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter rådande omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Som person är du trygg, stabil och skiljer på det personliga och professionella. Det är viktigt för dig att alltid agera i enighet med fattade beslut, policys och riktlinjer. Du är pedagogisk och har ett tydligt sätt att kommunicera, samt anpassar sättet att förmedla information efter mottagaren för att säkerställa att ditt budskap gått fram.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen (tex jurist- socionom- samhällsvetenskap-) eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig
* Erfarenhet av handläggning inom stat, kommun eller landsting
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* Goda datakunskaper
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av handläggning inom kriminalvården
* Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
