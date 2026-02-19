KFC söker Arbetsledare
NSP Gallus AB / Restaurangbiträdesjobb / Mölndal
Vi på KFC söker dig som har en passion för kontinuerligt lärande och strävar efter att överträffa gästernas förväntningar, så att de vill återkomma med sina närmaste vänner. Genom att visa rätt inställning och arbetsinsats finns det goda möjligheter att avancera inom företaget.
Dina arbetsuppgifter som en del av vårt team inkluderar att vara ansiktet utåt genom att hälsa gäster välkomna och leverera service av högsta kvalitet. Du kommer att arbeta antingen i kassan, Drive-thru, matsalen eller köket.
I rollen som kassa- och Drive-thru medarbetare kommer du att packa beställningar och leverera den snabbaste och bästa servicen till våra gäster.
Som köksmedarbetare ansvarar du för att använda våra unika recept och tekniker för att tillaga kycklingen - vår viktigaste råvara. Du säkerställer att det alltid finns färska, välsmakande portioner av kyckling som serveras av dina arbetskamrater till våra hungriga gäster. Arbetet inkluderar skiftarbete på olika tider och dagar.
Vi letar efter positiva, utåtriktade och ansvarsfulla personer med en härlig personlighet och mycket energi. Om du känner dig motiverad av detta, tveka inte att skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb.
KFC (NSP Gallus AB)
