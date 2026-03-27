Katedralskolan söker Elevkoordinator
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
På Katedralskolan arbetar vi för att varje individ ska få vara sig själv. Här uppskattas olikheter som de bidrar till den fina atmosfären. Vi är stolta över vår långa tradition som gymnasieskola där stor vikt läggs på kunskap, bildning och på att skapa en stark känsla av tillhörighet. På skolan bedriver vi utbildning på ekonomiska, estetiska, humanistiska, individuella, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet. Här finns också det internationella IB Diploma Programme.
Vi söker nu en elevkoordinator till Katedralskolan. I den rollen kommer du att möta elever från samtliga våra program på skolan och arbeta nära rektorer, mentorer och elevhälsoteam. Ett elevcentrerat arbetssätt är av största vikt och du arbetar för att kunna stötta eleverna i sin skolgång.
Katedralskolan har som gemensamt uppdrag att alla våra elever ska utvecklas i sina studier så långt det är möjligt och verka för att samtliga elever till slut når gymnasieexamen. Det är en självklar del av varje elevs rätt till trygghet att få vistas i en miljö som är fri från diskriminering och kränkande behandling. En viktig del i arbetet med att uppnå vårt uppdrag är ett förebyggande arbete som ger varje elev en trygg, positiv och stimulerande skolgång.
Som elevkoordinator arbetar du med motivations- och förändringsarbete, nätverksarbete, vägledning och coaching samt att möta eleverna under hela skoldagen.
Du kommer att:
• Vägleda och stötta eleverna i dess skolgång och arbeta närvarofrämjande
• Bidra till goda relationer och röra dig bland eleverna på skolan som en trygg vuxen
• Tillsammans med mentorer samverka med elever, vårdnadshavare, rektorer, elevhälsoteam och övrig personal
• Föra motiverande och framåtsyftande samtal med eleverna och arbeta med målbilder och framtidsplanering
• Tillsammans med mentorer vid behov arbeta för att skapa god gruppdynamik och god värdegrund i klasserna och motivera elever till kloka val
• Vara delaktig i det förebyggande arbetet med tidiga insatserKvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen med inriktning, beteendevetenskap, sociologi och/eller inom annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbete med ungdomar.
Eftersom du jobbar mycket med att bygga relationer är dina personliga egenskaper viktiga. Vi söker efter dig som är lugn och inlyssnande och som har stor förmåga att uppmuntra och motivera eleverna. Att se möjligheter istället för hinder, arbeta lösningsfokuserat och ha en god förmåga att tänka om när så krävs. Du har relationskompetens och förmåga att stötta och motivera de individer du möter i ditt arbete, såväl elever och vårdnadshavare som kollegor. Du har lätt för att samarbeta med andra, men även förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Utgångspunkten för ditt arbete är en övertygelse om att alla kan lyckas och att eleverna ges möjlighet att växa, utvecklas och stärka sin självkänsla. Vidare har du ett professionellt förhållningssätt och är tydlig och trygg i din yrkesroll. Du har förmågan att sätta gränser samtidigt som du bygger förtroendefyllda relationer.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315148". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Sophie Svensson Bruschi 0470-419 71
9822400