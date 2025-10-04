Kassabiträde till Mediterrean BBQ
2025-10-04
Vi söker dig med erfarenhet inom serveringsbranschen och som är intresserad av att ta på sig ett större ansvar i vår restaurang. Vi på Durkslaget söker någon som vill hjälpa oss att ta restaurangen till nya höjder!
I rollen som servitör/servitris kommer du att ha följande ansvarsområden:
Kassahantering
Hantering av lager och beställning av drycker
Servering och upprättande av långvariga relationer med våra gäster
Diskhjälp
Vi söker någon som är självgående, strukturerad och serviceinriktad med goda kommunikationsfärdigheter. Om du har erfarenhet av ledarskap och trivs i en dynamisk miljö är det ett plus.
Om du tror att du har vad som krävs för att bli en del av vårt team, skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att höra från dig
Arbetstider mellan 11:00 till 19:00.
Ansökning med bild på CV! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: leventmbbb@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arkoc restaurang AB
Hyllie Stationsväg 22 P-20200
215 32 MALMÖ
