Kassa och köksbiträde

Bing Wang AB / Kassapersonalsjobb / Stockholm
2025-10-29


Visa alla kassapersonalsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bing Wang AB i Stockholm, Solna eller i hela Sverige

Om jobbet
Nu söker vi efter en ny person till vårat team. Vi söker både heltidstjänst och deltidstjänst Vi är en kedje restaurang i de asiatiska smakerna.
Nu vi söker dig som gillar att prata med människor , har en stor personligt och gillar att jobba med ett högt temp med leende på läpparna. Du är social, glad och samarbetsvillig - tar gärna initiativ till förbättring.

Publiceringsdatum
2025-10-29

Om företaget
Vi är en kjede restaurang runt om i Stockholm inom det asiatiska rätterna.
Vår resa började i solna, där vi med stolthet introducerade smaker från det Asiatiska köket. Vår ambition var att erbjuda en plats där tradition mötte modernitet, med fokus på autentiska rätter skapade av noggrant utvalda ingredienser. Genom att bevara klassiska recept och samtidigt presentera dem på ett nytänkande sätt, skapade vi en matupplevelse som hyllade tradition och innovation i lika delar.
Med vår djupa kärlek till asiatisk mat och en strävan att dela dess rika traditioner, tog vi nästa steg i vår resa genom att öppna på Kungsgatan och nu flytter vi fram med fler restauranger som ska öppnas runt om i Stockholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
mail
E-post: bingwangab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bing Wang AB (org.nr 559163-5429), http://måsai.se
111 56  STOCKHOLM

Arbetsplats
Bing Wang

Kontakt
bing wang
bingwangab@gmail.com

Jobbnummer
9580539

Prenumerera på jobb från Bing Wang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bing Wang AB: