Kassa och köksbiträde
Bing Wang AB / Kassapersonalsjobb / Stockholm Visa alla kassapersonalsjobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bing Wang AB i Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Om jobbet
Nu söker vi efter en ny person till vårat team. Vi söker både heltidstjänst och deltidstjänst Vi är en kedje restaurang i de asiatiska smakerna.
Nu vi söker dig som gillar att prata med människor , har en stor personligt och gillar att jobba med ett högt temp med leende på läpparna. Du är social, glad och samarbetsvillig - tar gärna initiativ till förbättring.Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Vi är en kjede restaurang runt om i Stockholm inom det asiatiska rätterna.
Vår resa började i solna, där vi med stolthet introducerade smaker från det Asiatiska köket. Vår ambition var att erbjuda en plats där tradition mötte modernitet, med fokus på autentiska rätter skapade av noggrant utvalda ingredienser. Genom att bevara klassiska recept och samtidigt presentera dem på ett nytänkande sätt, skapade vi en matupplevelse som hyllade tradition och innovation i lika delar.
Med vår djupa kärlek till asiatisk mat och en strävan att dela dess rika traditioner, tog vi nästa steg i vår resa genom att öppna på Kungsgatan och nu flytter vi fram med fler restauranger som ska öppnas runt om i Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
mail
E-post: bingwangab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bing Wang AB
(org.nr 559163-5429), http://måsai.se
111 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Bing Wang Kontakt
bing wang bingwangab@gmail.com Jobbnummer
9580539