Karriärcoah Arvika
2026-03-09
Vi är en leverantör till Arbetsförmedlingen, med uppdraget att stötta arbetslösa till jobb eller studier och på så sätt bidra till minskad arbetslöshet i Sverige.
Vi har funnits i fem år och har tack vare vår närvaro i sociala medier byggt en stor och aktiv community av arbetssökande. Vi interagerar dagligen med målgruppen arbetssökande via sociala medier och har varje månad miljontals videovisningar och tusentals kommentarer.
Sedan verksamheten startade har vi byggt en community av över 100.000 följare i sociala medier och under samma period har vi fullbordat över 3000 matchningar där arbetssökande - huvudsakligen långtidsarbetslösa - kommit ut i sysselsättning i form av arbete eller studier.
Vill du göra verklig skillnad i människors liv - varje dag? Vi tror att varje enskild människa har en stor potential, det finns ett jobb eller en utbildning som passar alla, det gäller bara att hitta det!
Vi söker nu en engagerad och resultatinriktad karriärcoach som vill coacha och matcha arbetssökande mot jobb eller studier.
Om rollen
Som karriärcoach på HelloLilly har du helhetsansvar för deltagarens resa hos oss - från uppstart till sysselsättning. Du arbetar med individuell coachning, matchning mot arbetsgivare och uppföljning, samtidigt som du säkerställer kvalitet i dokumentation och rapportering.
Du blir en del av ett engagerat team och arbetar nära dina kollegor för att skapa bästa möjliga resultat för våra deltagare.
Arbetsuppgifter
Genomföra kartläggning och upprätta individuell handlingsplan
Hålla regelbundna coachnings- och utvecklingssamtal
Stötta i jobbsökning, CV/PB, intervjuträning och utbildningsval
Matcha deltagare mot arbete eller utbildning
Samarbeta med arbetsgivare och interna team
Ansvara för dokumentation i våra system
Rapportera enligt avtal med Arbetsförmedlingen
Följa upp deltagare även efter att de nått sysselsättning Vi söker dig som
Är trygg i coachande samtal och kan motivera olika individer
Är strukturerad och administrativt noggrann
Är resultatinriktad och motiveras av att nå mål
Har god kommunikativ förmåga och arbetar lösningsfokuserat
Trivs i att ta eget ansvar med stort ägandeskap av ditt arbete samtidigt som du uppskattar att samarbete och bidra till teamets gemensamma framgång
Har god systemvana
Erfarenhet av coachning, matchning, rekrytering eller arbete inom arbetsmarknadsinsatser är meriterande.
För att få jobba som coach inom rusta och matcha måste du uppfylla något av nedan;
Högskoleutbildad med godkänt i minst 180 högskolepoäng samt 2 års arbetslivserfarenhet inom vad som helst.
Alternativt
1 års eftergymnasiala studier med minst godkänt betyg samt 3 års arbetslivserfarenhet inom något av följande (går att kombinera flera av nedanstående arbeten)
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande.
Studie- och yrkesvägledning.
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
Arbete med social- och grupp-psykologi.
Karriärvägledning. Vi erbjuder
En meningsfull roll där du gör konkret skillnad
En företagskultur där vi värnar om alla medarbetare och där vi värdesätter allas engagemang som en del i processen att skapa strategin framåt.
Ett engagerat och stöttande team och ett närvarande ledarskap
En resultatorienterad och entreprenöriell arbetsmiljö där du kommer få chans att påverka på riktigt I denna rekrytering genomför vi kompetensbaserade intervjuer för att hitta vår nästa karriärcoach.
På HelloLilly pratar vi ofta om att kultur äter strategi till frukost; tar vi hand om varandra så kommer vi även ta hand om våra kunder. Delar du denna inställning och tycker du att HelloLilly och rollen som karriärcoach verkar som någonting för dig? Då hoppas vi att du söker den här tjänsten! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HelloLilly AB
