Karriärcoacher - Jobbie Sverige AB
Jobbie Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Kristianstad Visa alla personaltjänstemannajobb i Kristianstad
2025-12-10
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbie Sverige AB i Kristianstad
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Klippan
eller i hela Sverige
Karriärcoach - Jobbie Sverige AB
Plats: Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg
Anställningsform: Deltid/tillsvidare
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Jobbie Sverige AB hjälper människor vidare i arbetslivet. Som karriärcoach blir du en nyckelperson som stödjer deltagare i att hitta jobb, utvecklas och nå sina mål. Du arbetar nära både deltagare och arbetsgivare, bygger relationer och skapar verkliga möjligheter.Arbetsuppgifter
• Coachning och stöd för deltagare i jobbsökande och karriärutveckling
• Matchning mot arbetsgivare och uppföljning av arbetsplatser
• Kontakta företag och bygga nätverk i östra Skåne
• Bidra till ett välkomnande och professionellt kontor
• Samarbeta med kollegor och utveckla arbetssätt
Vi söker dig som
• Har flytande svenska och engelska (andra språk meriterande)
• Är självgående, drivande och engagerad i att hjälpa andra
• Har lätt för att skapa relationer och nätverk
• Är positiv, lösningsfokuserad och motiverad
• Erfarenhet av jobbmatchning, coachning, pedagogik eller folkbildning är meriterande
Krav för att kunna arbeta hos oss:
Alternativ 1:
• Högskoleutbildning på minst 180 hp
• Minst 2 års heltidsarbetslivserfarenhet
Alternativ 2:
• Minst 3 års heltidsarbetslivserfarenhet inom relevanta yrken, t.ex. arbetsledning, rekrytering, coachning, yrkesvägledning, HR
• Minst 1 års eftergymnasial utbildning med godkänt resultat
Vi erbjuder
• Flexibilitet och frihet under ansvar
• Varm, stöttande teamkänsla
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att växa och påverka arbetssätt
• En roll där du verkligen gör skillnad för människorSå ansöker du
Skicka CV + personligt brev där du berättar varför du vill arbeta som karriärcoach och vilket kravalternativ du uppfyller.
Märk ansökan: "Karriärcoach - Jobbie Sverige AB".
Observera: Endast kandidater som går vidare i urvalsprocessen kontaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Via mail
E-post: nadia@jobbie.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karriärcoach december". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobbie Sverige AB
(org.nr 559264-3273) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg Jobbnummer
9638268