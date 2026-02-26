Kampanjarbetare val 2026
Inför valåret 2026 bygger Stockholms läns SSU-distrikt upp en kampanjorganisation. Ju fler vi är och ju fler som kampanjar i den kommande valrörelsen, desto bättre kan SSU-distriktet bidra till att Socialdemokraterna vinner valet 2026 och genomför SSU Lenets politik. Under sommaren förstärker vi i Stockholms läns SSU-distrikt hela lenet med kampanjarbetare för att stötta vårt distrikt i att värva och aktivera medlemmar. Är du en av våra blivande kampanjarbetare?
Om rollen
Kampanj arbetarna kommer att arbeta inom hela distriktet. Deras huvudsakliga uppgift är att värva och återvärva medlemmar på och i närheten av angivna platser i distriktet men även stötta distriktet i att aktivera nya medlemmar. Arbetet innefattar planering och genomförande av kampanjer, samt deltagande i övriga kampanjer och aktiviteter för att engagera medlemmar, med målet att värva och aktivera medlemmar inför valvinsten 2026 men även för att Stockholms läns SSU-distrikt ska bli det största distriktet i hela landet. Kampanjarbetarna kommer att ingå i ett team. Arbetet sker främst under veckodagar och i vissa fall på helger och kvällar under på olika platser inom Stockholms län.
Om Stockholms Läns SSU-distrikt:
Stockholms läns Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt, SSU Lenet, är en folkrörelse som samlar cirka 3500 medlemmar i Stockholms län. Distriktet påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Stockholms län.
För jobbet krävs att du:
Är eller vill bli medlem i SSU eller Socialdemokraterna.
Är utåtriktad och brinner för att engagera fler i SSU.
Har god förmåga att engagera och motivera andra.
Har god samarbetsförmåga och är en lagspelare.
Kan planera och genomföra verksamhet självständigt.
Uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Är minst 18 år.
Det är meriterande om du:
Erfarenheter av engagemang, kampanjarbete och medlemsvärvning i SSU eller annan arbetarrörelseorganisation.
Är yngre än 30 år, då detta bidrar till vår trovärdighet som ungdomsförbund.
Har körkort.
Bor i Stockholms län.
Har erfarenhet av att skapa och publicera content på sociala medier (såsom Instagram och Tiktok).
Vi eftersträvar en mångfald på arbetsplatsen vad gäller kompetenser och erfarenheter och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetsort:
Stockholms läns Socialdemokratiska ungdomsdistrikt, Sveavägen 68, 111 34, Stockholm. Däremot kommer stora delar av arbetstiden ske på olika platser i Stockholms län.
Detta är en annons för flera tjänster med olika sysselsättningsgrad. Tjänsten har oreglerad arbetstid.
Anställningsform: Tidsbegränsad visstidsanställning.
Anställningsvillkor: Enligt kollektivavtal mellan Fremia och Handelsanställdas förbund.
Lön: Individuell lönesättning enligt överenskommelse.
Ansök till tjänsten genom att mejla in ditt CV och Personliga brev till mandane.kakai@ssu.se
Sista ansökningsdag är 9 Juni.
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
E-post: mandane.kakai@ssu.se Arbetsgivarens referens
