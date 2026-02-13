Kalkylsamordnare
Vattenfall AB / Ekonomijobb / Luleå Visa alla ekonomijobb i Luleå
2026-02-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Du blir en del av avdelningen Projektcontroll, som består av tio medarbetare fördelade på tre olika roller. Rollen som kalkylator är bred och varierad, och du arbetar i en dynamisk miljö där många projekt pågår parallellt. Du kliver in i projekten i de tidigaste skedena och följer dem genom hela färdigställandet ända till avslut. Du kommer att bidra med din kompetens i arbetet genom att ta fram välgrundade projektkalkyler, där du kommer ha en nyckelfunktion i att ta fram tillförlitliga prisestimat. Tillsammans med kollegor säkerställer du att projekten har korrekta kostnadsbedömningar, som ligger till grund för beslutsfattande och avvikelsehantering.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla kalkyleringsmetodik som stödjer verksamhetens behov
Uppdatera kostnads-schabloner som projektledare använder sig utav
Driva och/eller delta i utvecklingsaktiviteter
Vara stöd vid upprättande av efterkalkyler
Bevaka pågående projekt och säkerställa korrekta kalkyler
Ad-hoc analyser/uppgifter
Kravspecifikation
För att bli framgångsrik i denna roll ser vi att du är en engagerad och nyfiken person som motiveras av att åstadkomma resultat. Du gillar att ta eget ansvar och har förmågan att självständigt driva arbetet framåt i de delar av kalkylarbetet som du kommer ansvara för. Vidare ser vi att du trivs med att ha många kontaktytor och med att arbeta i team.
Du trivs med att arbete i en föränderlig miljö där du driver utveckling inom ditt ansvarsområde med ambition att kunna påverka och bidra med kompetens och din personlighet. Du har ett affärsmässigt tänk och lätt för att växla mellan helhetsperspektiv och detaljnivå. Du har även ett pedagogiskt sätt och förmåga att kommunicera metodik och resultat till olika typer av mottagare vilket är viktigt för att lyckas i rollen.
Vi ser gärna att du har:
Examen som ingenjör eller ekonom
Erfarenhet av projekt kalkylering eller liknande arbetsuppgifter
Goda kunskaper inom kalkyleringsmetodik
Goda kunskaper inom Excel
Erfarenhet att implementera förändringar i arbetssätt är meriterande
Svenska och engelska, obehindrat både i tal och skrift
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Sockholm, Solna. Luleå, Trollhättan
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Hans Aasa, hans.aasa@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Julia Norberg, julia@norbergs.com
.
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00. Christian Ericsson - Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm - Akademikerna, Asim Nokic - Unionen, Ulf Tengman - SEKO.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-8. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Vi ser fram emot din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Luleå (visa karta
)
977 75 LULEÅ Arbetsplats
Luleå Jobbnummer
9740259