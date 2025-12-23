Kalkylator
Är du en erfaren kalkylator med intresse för affärer samt mark- och anläggningsprojekt? Vill du arbeta i ett stabilt företag med god sammanhållning, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Då kan detta vara jobbet för dig!
LJ Mark söker just nu en kalkylator till verksamheten i Göteborg. Ansök här!
Som kalkylator hos LJ Mark kommer du att stötta platschef och arbetsledare i det dagliga arbetet i en central roll där du är ansvarig för anbuds- och offertarbete för varierande mark- och anläggningsprojekt. Du kommet bland annat arbeta med att analysera förfrågningsunderlag, mängdberäkningar samt kostnadsunderlag.
För att lyckas i rollen har du:
Erfarenhet av kalkylering av mark- och anläggningsprojekt
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en noggrann och ansvarsfull lagspelare. Utöver detta är du en affärsdriven person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
LJ Mark erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar
Familjär känsla med korta beslutsvägar
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar LJ Mark med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om LJ Mark:
Vi erbjuder kompletta lösningar inom markarbeten och markentreprenad - från schakt och grundläggning till finplanering och asfaltering. Med lång erfarenhet, modern utrustning och fokus på kvalitet och hållbarhet levererar vi säkra resultat i rätt tid. Oavsett om du representerar en kommun, ett byggföretag eller en privat aktör, kan du lita på att vi tar ansvar för helheten och bygger en stabil grund för ditt projekt.
