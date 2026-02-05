Kabeldragare/junior elmätarmontör!
MTX Rekrytering & Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Malmö Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Malmö
2026-02-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MTX Rekrytering & Bemanning AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Halmstad
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Eltel arbetar med att planera, bygga, ansluta och underhålla el- och telenät. Det gör vi på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter samt statliga verk.
Att arbeta hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att Sveriges kritiska infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk fungerar
Vi söker ett elmätartekniker för ett långsiktigt uthyrningsuppdrag till vår kund Eltel som är ett av de ledande företagen i el och energibranschen! Du kommer att arbeta runt Malmöområdet och övriga delar av Skåne. Resor till andra delar av Sverige förekommer också och vid dessa fall står vi för reskostnad, boende och traktamente.
Arbetet är på lång sikt och en tillsvidaretjänst som inleds med 6 månaders visstidsanställning. Då kundföretaget är stort och arbetar brett kan det på sikt finnas stora utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Arbetet innebär kabeldragning i samband med nyanslutning av elmätare för hushåll. Även annat arbete med elmätare förekommer. Du arbetar till största delen tillsammans med en eller flera kollegor, men självständigt arbete förekommer också. Du utgår hemifrån med en servicebil från kundföretaget. Du får en gedigen introduktion, tydliga instruktioner och rutiner samt stöd från ett kompetent och engagerat ledarteam.
Vi erbjuder
• Ett fritt och rörligt arbete med goda utvecklingsmöjligheter!
• En verksamhet med ett genomtänkt och framgångsrikt arbetssätt!
• Arbete i den konjunkturs- och framtidssäkra energibranschen!Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som trivs att arbeta utomhus och har god verktygsvana. Har du elutbildning eller erfarehet av arbete med elmätare är det en stor fördel. Eftersom arbetet delvis är fysiskt ansträngande krävs god fysik. B-körkort för bil med manuell växellåda är också ett krav. Kundkontakt förekommer så därför är obehindrad svenska i tal och skrift ett krav. Engelskkunskaper är starkt meriterande.Övrig information
Placering: Malmö och övriga Skåne.
Arbetstider: Heltid 40 timmar per vecka, schemalagt varannan vecka måndag-torsdag och varannan vecka tisdag-fredag
Lön: Enligt kollektivavtal.
Start: Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.Så ansöker du
Sök tjänsten direkt då urvalet sker löpande! Vi vill göra det smidigt för dig som kandidat. Därför kan du söka tjänsten utan CV och komplettera med det i ett senare skede.
För den här tjänsten kommer ett utdrag ur belastningsregistret krävas innan anställning. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MTX Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559067-9378) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MTX Rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9724864