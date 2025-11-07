Jurist, vikariat
2025-11-07
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Om arbetsplatsen
Juridiska avdelningen arbetar med verksamhetsstödjande juridisk rådgivning inom flera olika rättsområden samt deltar i utbildningar och utveckling av verksamheten. Avdelningen har ett särskilt uppdrag att utreda ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter och ansvarar för administrationen av universitetets disciplinnämnd. På grund av föräldraledighet söker vi en jurist för handläggning av disciplinärenden och administration av disciplinnämndens arbete. Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är att handlägga av fusk- och andra disciplinärenden mot studenter, samt föredragning och protokollföring i universitetets disciplinnämnd. I handläggningen tillämpas förvaltningsrätt. I uppgifterna ingår också planering av avdelningens arbete med disciplinärenden samt administrativa uppgifter kopplade till hanteringen av disciplinärenden. Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående i kombination med ett gott omdöme, initiativtagande, strukturerad, resultatorienterad och flexibel, samt med god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Kvalifikationer
Du ska ha:
- juristexamen med goda betyg
- minst 2 års aktuell erfarenhet av självständigt juridiskt arbete efter examen
- notariemeritering eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer motsvarande
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Det är önskvärt (meriterande) om du har aktuell erfarenhet av:
- självständigt juridiskt arbete inom området förvaltningsrätt
- arbete med ärendehantering
- arbete inom offentlig verksamhet, gärna högskola
Anställningen är ett vikariat med början snarast möjligt eller senast den 12 januari 2026 och till och med den 29 januari 2027, eller till dess att ordinarie innehavare av tjänsten är åter.
Till din ansökan vill vi ha ett personligt brev och de betyg eller andra intyg som visar att du uppfyller kraven.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
