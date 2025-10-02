Jurist till PTS
2025-10-02
Vill du arbeta som jurist i en miljö där juridiken möter både samhällsutveckling och teknik? Hos oss får du fördjupa dig i frågor som rör statsstöd och EU-rätt, samtidigt som du bidrar till att bredbandsutbyggnaden sker på ett rättssäkert och effektivt sätt. Här får du chansen att göra skillnad i frågor som berör hela samhället, vill du bli vår nästa kollega?
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Tjänsten är placerad på enheten för särskild uppföljning, en del av avdelningen för bredbandsstöd, som har det övergripande ansvaret för PTS bredbandsstöd. Avdelningen består av fyra enheter som samarbetar kring utlysning, tilldelning och uppföljning av bredbandsstöd.
Enheten för särskild uppföljning ansvarar för att samordna arbetet mot oegentligheter inom avdelningen, och utövar tillsyn över att villkoren för bredbandsstödet följs. Enheten genomför fördjupade utredningar vid misstanke om oegentligheter eller villkorsavvikelse, och även egeninitierad tillsyn av projekt som tilldelats bredbandsstöd. Enheten ansvarar också för att hantera återkrav vid felaktigt utbetalda eller inte använda stödmedel.
Jag som kommer att vara din chef heter Josef, och för mig är det viktigt att skapa en arbetsmiljö präglad av gemenskap, engagemang och tillit. Hos oss får du möjlighet att utvecklas som jurist i en dynamisk miljö där vi arbetar med komplexa juridiska frågor och bidrar till utvecklingen av ny praxis kring statligt stöd för bredbandsutbyggnad, nära kopplat till EU-rätten. Här samarbetar du med olika yrkeskategorier, får nya perspektiv och möter spännande utmaningar, samtidigt som jag värnar om att alla i teamet ska känna sig sedda, uppskattade och motiverade.
Om rollen
Som jurist på enheten för särskild uppföljning ansvarar du för att genomföra juridiska utredningar inom statsstöd och relaterade rättsområden. Du tillämpar både EU-rättslig och nationell reglering och bidrar till utvecklingen av regelverket, bland annat genom tolkning och utformning av villkor för statligt stöd i enlighet med relevanta juridiska krav.
Du deltar i metodutveckling och samordning samt bidrar till att identifiera och främja samarbete inom hela myndigheten. Arbetet innefattar även handläggning av remisser och begäran om att ta del av allmänna handlingar.
I rollen har du kontakter med företag, myndigheter och andra organisationer och du förväntas stötta kollegor vid uppkomna juridiska frågor i enskilda ärenden. Du kommer att hantera uppgifter och utredningar av komplex karaktär där praxis håller på att utvecklas. Arbetet innebär samverkan mellan olika yrkeskategorier såsom jurister, ekonomer, tekniker och statsvetare samt att kunna förklara juridiska förhållanden på ett begripligt sätt.
Om teamet
Hos oss blir du en del av ett kunnigt och engagerat team med åtta medarbetare där jurister arbetar tillsammans med ekonomer, tekniker och andra specialister. Vi kombinerar våra kompetenser för att säkerställa att bredbandsstödet fungerar effektivt och rättssäkert.
Om dig
För att lyckas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad och trivas med att hitta lösningar tillsammans med andra, även i situationer där det saknas tydlig praxis. Du kan anpassa dig till gruppens dynamik, uppmärksammar andras synpunkter och kompetens och bidrar med din egen kunskap på ett sätt som gynnar helheten. Du har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet och kan vid behov även ta en ledande roll i samordning och projektledning.
Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett sätt som gör att du håller deadlines och får saker gjorda. Du är resultatorienterad, har lätt för att prioritera och drivs av att nå framgång i det du tar dig an.
Vi söker dig som har:
• Juristexamen eller annan motsvarande akademisk examen som PTS bedömer likvärdig.
• Ett par års aktuell relevant arbetslivserfarenhet av juridiskt arbete. Notarietjänstgöring räknas också som relevant arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av samordning/projektledning. T.ex. vana att självständigt driva, planera och genomföra projekt.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Det är även meriterande om du har:
• Notariemeritering.
• Utbildning med fokus på EU-rätt eller arbetslivserfarenhet inom EU-rätt.
• Arbetat med bredbandsfrågor eller har arbetslivserfarenhet från telekomsektorn.
• Arbetslivserfarenhet av statsstödfrågor.
• Erfarenhet av arbete med tillsynsfrågor.
För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir jurist.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Josef Ålander på josef.alander@pts.se
eller HR-specialist Isabelle Flygelholm på isabelle.flygelholm@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 23 oktober 2025.
