Junior säljare till växande Prioritaire
2026-04-10
Vill du kickstarta din karriär inom försäljning? Älskar du att skapa relationer och drivs av att nå resultat? Hos Prioritaire får du chansen att växa som junior säljare i en dynamisk och snabbväxande bransch! Här får du bygga din egen kundportfölj, utvecklas inom B2B försäljning och göra affärer. Vi söker dig som är hungrig, nyfiken och redo att satsa - är det du? Ta chansen att vara med på deras tillväxtresa och sök redan idag då urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Prioritaire arbetar med varor, logistik och transport samt är en helhetsleverantör och concierge åt sina kunder. De verkar i en alldaglig bransch men jobbar med många återkommande premiumkunder, vilket ställer krav på att du som junior säljare är väldigt driven, service-minded och affärsorienterad.
I rollen kommer du att komma in som en driven säljare med huvudsakligt fokus på att bearbeta nya kunder och bygga upp din egen kundstock. Du kommer vara med i hela säljkedjan från att identifiera affärsmöjligheter hos nya kunder, genomföra behovsanalyser, åka ut och träffa kunder, färdigställa offerter och efterföljande kundvård. Du arbetar mot flera kontakter, såväl internt som externt, och har ett stort kundnätverk. Du kommer att ha tydligt uppsatta KPI:er som du arbetar mot, och du kommer att introduceras in i en välkomnande miljö och erbjuds upplärning och stöttning från dina kollegor.
Start för rollen kommer initialt vara efter sommaren 2026 för att ge dig de bästa förutsättningarna att komma in i rollen (samt att du förhoppningsvis får möjlighet att njuta av en lång och fin sommar).
Du erbjuds:
En stimulerande arbetsmiljö med högt i tak och möjligheten att påverka säljteamet
Goda utvecklingsmöjligheter i takt med att Prioritaire växer och expanderar
Flexibla arbetstider och frihet under ansvarDina arbetsuppgifter
Bearbetning av nya kunder
Prospektera och ringa kalla samtal för att bygga upp din kundstock
Genomföra kundbesök och lära känna deras behov
Förbereda och följa upp förslag/avtal till dina kunder
Ansvara för uppföljning och kundvård av dina kunder
Stötta bolagets KAM i diverse uppgifter
Vi söker dig som
Har erfarenhet och ett stort intresse för försäljning och kundservice. Du har koll på hela B2B-säljcykeln och en vana av att lyfta luren och prospektera från tidigare försäljningsjobb
Har goda kunskaper i Office-paketet, framförallt Excel
Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift då du kommer att kommunicera på båda språken vardagligen
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet inom transport- och logistikbranschen
B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du är självgående, resultatinriktad och relationsskapande. Ditt driv och oräddhet tar dig framåt och du gillar att ta initiativ och driva affärer i mål. Utöver detta tror vi att du är nyfiken som person och samarbetar bra med andra människor och anpassar ditt beteende för att skapa starka relationer. Du arbetar hårt och fokuserat för att uppnå önskade resultat och drivs av att göra affärer. Självklart har du en naturlig känsla för att förstå kunder och deras behov, samt en övertygande säljförmåga.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LWROY0".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
Solnavägen 3H
113 63 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
