Junior Projektkoordinator - Vehicle Engineering
AVL MTC Motortestcenter AB / Administratörsjobb / Haninge Visa alla administratörsjobb i Haninge
2025-08-30
AVL är världens största privatägda företag för utveckling, simulering och provning av drivlinor (hybrider, förbränningsmotorer, transmissioner, elektriska drivsystem, batterier, bränsleceller och styrteknik) för personbilar, lastbilar, anläggningsmaskiner, stora motorer och dess integration in i fordon.
Gruppen Vehicle Engineering söker nu en junior projektkoordinator för att stärka vårt team inom fordonsprovning. Vi söker därför en ansvarstagande och driven person till arbete med fordonsanskaffning, logistik, provplanering, m.m. Om du är kommunikativ, strukturerad, har teknik- och fordonsintresse och gillar en arbetsplats med högt tempo är detta jobb för dig!
Vehicle Engineering ansvarar för alla projekt som rör fordon på systemnivå inom AVL i Sverige, vilket innefattar allt från byggnation av prototypfordon till mätning och validering av olika fordonsfunktioner. Vårt område omfattar allt från tvåhjulingar till färjor och såväl förbränningsmotorer som elektrifierade fordon, vilket är ett starkt växande område.
Vi söker dig som är nyexaminerad ingenjör med intresse för fordon eller har några års erfarenhet från annan bransch och är redo att ta nästa steg i karriären.
Du kommer arbeta i kundprojekt tillsammans med erfarna ingenjörer och tekniker där din roll kommer innebära:
* Ansvar för anskaffning av provobjekt såsom personbilar, lastbilar, mm. från privatpersoner, åkerier och andra samarbetspartners samt säkerställa att rätt provobjekt finns tillgängligt på rätt plats vid rätt tillfälle
* Samordning och bokning av logistik och leveranser
* Kommunikation och planering med externa provningsinstitut och laboratorium - såväl i Sverige som i utlandet.
* Koordinering av provförare och intern provplanering
* Upphämtning, mottagning och dokumentation av provobjekt
* Dokumentation, presentation och uppföljning av utfört arbete
Projektsupport såsom intag av offerter, kommunikation med underleverantörer och stöttning i beslut
För att lyckas i rollen tror vi att:
* Du har B.Sc. eller likande utbildning inom relevant teknikområde (fordon, maskinteknik, logistik,) alternativt ca 1-2 års yrkeserfarenhet från till exempel provning, planering, logistik eller liknande
* Du har körkort minst B (C & CE är meriterande)
* Du behärskar god svenska och engelska i såväl tal som skrift (tyska är meriterande)
* Du har grundläggande kunskaper inom MS Office (Excel, Powerpoint) och eventuellt MS Projects
* Du är positiv, lösningsorienterad, driven och har "can-do" attityd
* Du är teknikintresserad och har intresse av att växa i en roll inom fordonsindustrin
* Du behöver vara kommunikativ och trivas med att etablera och förvalta kontakter
* Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team
* Du är noggrann, proaktiv och ansvarstagande.
Du har förmåga att tidigt identifiera, lösa och kommunicera problem. Ersättning
