Junior Nätverkstekniker
Camai Consulting AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Camai Consulting AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Har du en kandidatexamen inom nätverksteknik med erfarenhet inom nätverk och vill fortsätta utvecklas i din karriär? Här får du chansen att jobba hos en kund med spetskompetens inom området - i centrala Stockholm. Vi söker dig med driv och en positiv inställning!
Vi söker nu en Junior Nätverkstekniker till ett konsultuppdrag hos en kund med hög teknisk kompetens där du blir en del av ett engagerat team i en prestigelös miljö där samarbete, kunskapsdelning och arbetsglädje värderas högt.
I rollen arbetar du nära erfarna kollegor och andra team för att säkerställa stabila och välfungerande nätverkstjänster för företagets kunder. Rollen har ett tydligt fokus på support, drift och ärendehantering.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ärendehantering och support för nätverksrelaterade frågor
Felsökning av nätverkstjänster i dialog med kunder
Konfiguration av kundplacerad nätverksutrustning
Arbete med nätverksutrustning i befintlig intern infrastruktur
Medverkan vid migrering och förändringar av nätverkstjänster
Samarbete med kunder, leverantörer och interna team
Rollen är både teknisk och social och passar dig som trivs i en supportroll med många kontaktytor. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och motiveras av att hjälpa kunder samtidigt som du utvecklar dina tekniska kunskaper inom nätverk.
För den här rollen ser vi att du har:
En högskole- eller universitetsutbildning inom nätverk, eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet inom IT eller telekom, som du tydligt motiveras i din ansökan
Arbetslivserfarenhet inom relevant område
Ett stort driv av att arbeta med ständiga förbättringar
Ett brinnande intresse för IT och nätverskteknik
Förmåga att kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Som person tror vi att du är:
Lösningsorienterad - där du tar egna initiativ och kommer med lösningsförslag för att komma framåt i ditt arbete
Samarbetsvillig och kommunikativ - där du är vass på att skapa och underhålla kundrelationer samtidigt som du samarbetar väl med kollegor i teamet
Strukturerad - där du kan planera och lägga upp ditt arbete på ett noggrant och strukturerat sätt
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
Vill du vara en del av vår fortsatta tillväxt? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7139212-1816488". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camai Consulting AB
(org.nr 559395-4521), https://karriar.camai.se
Segelbåtsvägen 15 (visa karta
)
112 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Camai Kontakt
Maria Legerius maria.legerius@camai.se 0735075317 Jobbnummer
9714882