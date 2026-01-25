Junior mekaniker
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som mekaniker och vill utvecklas i en modern, snabbväxande bilfirma? Vill du jobba i en verkstadsmiljö där du får lära dig mycket, ta ansvar i takt med din utveckling och bli riktigt vass på grunderna? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Vad vi erbjuder
Hos oss på Bilsmidigt AB får du en viktig roll i vår satsning på verkstad. Du blir en del av ett team där struktur, kvalitet och tempo är i fokus - och där du får möjlighet att växa in i mer avancerade uppgifter över tid.
Vi erbjuder dig:
En tydlig roll med fokus på service, däck och grundläggande mekaniskt arbete
En miljö där du får utvecklas och lära dig mer i praktiken
Marknadsmässig lön och förmåner
En dynamisk arbetsplats där saker händer och du gör skillnad varje dag
Om rollen
Som junior mekaniker arbetar du främst med enklare verkstadsjobb och serviceuppgifter. Du blir en viktig del i flödet för att få bilarna redo för fotografering, leverans och försäljning. Rollen passar dig som gillar att jobba praktiskt, är noggrann och vill bli bättre varje vecka.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Service och underhåll (t.ex. olja, filter, enklare kontroller)
Hjulskifte och däckarbete (montering, byte, enklare däckrelaterade uppgifter)
Bromsbyten (grundläggande)
Byten av enklare slitagedelar (t.ex. länkarmar/stag där det är relevant)
Förberedelser inför besiktning och leverans
Enklare felsökning (grundläggande nivå, med stöd vid behov)
Hålla ordning i verkstaden och följa rutiner/checklistor
Rapportera utfört arbete och avvikelser enligt våra processer
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har viss erfarenhet från verkstad (praktik, tidigare jobb eller utbildning)
Är noggrann, pålitlig och gillar att jobba i ett högt tempo
Trivs med tydliga rutiner och att arbeta strukturerat
Vill utvecklas och lära dig mer inom mekanik över tid
Har B-körkort och egen bil
Du är prestigelös, ansvarstagande och tar gärna hjälp när det behövs - men vill samtidigt bygga upp din egen trygghet i arbetet.
Om Bilsmidigt AB
Vi är en snabbt växande digital bilfirma som erbjuder kunder ett smidigt sätt att köpa bilar online. Nu bygger vi vidare med verkstad för att bli ännu snabbare, bättre och mer effektiva - och du kan bli en viktig del av den resan.
Vill du vara med? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Bilsmidigt!
OBS! Frågor kring tjänsten besvaras endast via e-post
).
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
