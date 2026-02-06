Junior Kundrådgivare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en serviceminded kundrådgivare till ett kundcenter inom energibranschen. Du blir en viktig del av ett team som hanterar ett högt inflöde av kundärenden och som arbetar med rådgivning och support kopplat till flera nyttigheter, såsom elnät, elhandel, fiber och fjärrvärme. Rollen passar dig som trivs i ett operativt arbete med tydligt kundfokus, där du får kombinera problemlösning, administration och löpande uppföljning.
ArbetsuppgifterTa emot och hantera kundärenden via telefon, mejl, chatt och webb
Ge rådgivning och vägleda kunder till bästa lösning utifrån behov
Arbeta strukturerat med flera parallella ärenden i olika system
Utföra administration, dokumentation och uppföljning kopplat till kundärenden
Bearbeta befintliga kunder och bidra till att utveckla kundrelationer
Vara proaktiv i att bygga kunskap och hålla dig uppdaterad i ett föränderligt arbetstempo
KravGymnasieutbildning
Minst 1 års erfarenhet av kundservice eller rådgivande kundkontakt via telefon, mejl, chatt eller liknande kanaler
Minst 1 års erfarenhet av support inom energibranschen
Erfarenhet av att ha arbetat med säkerhetsklassade uppdrag
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
Förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera ärenden parallellt
God datorvana och vana att arbeta i flera system samtidigt
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av säljande kunddialoger eller merförsäljning
Erfarenhet av ärendehanteringssystem eller CRM-verktyg
Erfarenhet av att hantera komplexa kundärenden eller teknisk felsökning
Intresse för miljöfrågor
Erfarenhet av teknisk supportSå ansöker du
