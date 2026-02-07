Junior It-Systemtekniker
2026-02-07
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Hos oss får du en unik möjlighet att starta din karriär i en miljö där mod, innovation och samarbete står i centrum.
Vi arbetar aktivt med att skapa en modern, hållbar och framtidssäkrad IT-miljö som gynnar både medborgare och medarbetare.
Vi delar med oss av vår kunskap, samarbetar med andra kommuner och myndigheter och ställer höga krav på branschen för att driva utvecklingen framåt. Vår satsning på digitalisering har gjort oss till Sveriges digitaliseringskommun 2021, och 2024 blev vår IT-chef utsetts till Årets CIO av Dagens Industri.
Vi har påbörjat en resa mot en framtid där AIOps, containerisering och en skalbara leveranser är viktiga delar - allt med målet att stärka och säkra välfärden.
Som en del av vårt team får du möjlighet att växa, lära dig av erfarna kollegor och arbeta med spännande teknik i en organisation som verkligen satsar på framtiden.
Vill du kickstarta din IT-karriär och utvecklas i en dynamisk miljö?
Sundsvalls kommun söker nu en engagerad och nyfiken IT-tekniker som vill vara med och bidra till vår IT-drift och digitala utveckling.
Så här bidrar du i rollen som junior it systemtekniker
Som junior IT-tekniker kommer du att vara en viktig del av vårt team och arbeta med:
- Drift och underhåll av vår IT-system, inklusive Linux och Windows Server och olika typer av virtualiseringslösningar
- Support och felsökning, där du hjälper till och hanterar incidenter
- Drift av våra system, där du säkrar att våra system fungerar idag och imorgon
- Löpande utveckling av IT-miljön tillsammans med seniora kollegor
- Medverka i utveckling och vidareutveckling av automationslösningar
Din kompetens och erfarenhet
- Du har en utbildning inom IT eller motsvarande yrkeserfarenhet
- Du har grundläggande kunskaper inom Windows Server eller Linux och virtualisering
- Du är lösningsorienterad, nyfiken och vill utvecklas inom IT
- Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
- Ett tydligt intresse för programmering, automation
Vi ser det som meriterande om du har en avslutad högskoleutbildning inom it eller har 1-2 års relevant erfarenhet från arbete med Linux eller Windows Server och olika typer av virtualiseringslösningar.
Vi erbjuder möjlighet att utvecklas och bygga erfarenhet i en trygg arbetsmiljö.
Kompetensutveckling och stöd från erfarna kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
