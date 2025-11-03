Junior IT-support / Helpdesk-tekniker - heltid

Hirely AB / Supportteknikerjobb / Uppsala
2025-11-03


Är du teknikintresserad, serviceinriktad och vill ta ditt första steg in i IT-branschen? Vår kund i Uppsala söker nu en Junior IT-support / Helpdesk-tekniker på heltid, en perfekt möjlighet för dig som är nyutexaminerad eller har upp till några års erfarenhet inom IT-support.

Om rollen

Som IT-supporttekniker är du den första kontaktpunkten för användare som behöver hjälp med IT-relaterade problem. Du arbetar med att felsöka, lösa och dokumentera ärenden via telefon, mejl och ärendehanteringssystem.
Rollen passar dig som brinner för att hjälpa andra och har ett intresse för teknik, datorer och nätverk.

Publiceringsdatum
2025-11-03

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och registrera supportärenden

Felsöka och lösa tekniska problem inom hårdvara, mjukvara och nätverk

Ge användarstöd både via telefon, mejl och på plats

Installera och konfigurera datorer, skrivare och annan utrustning

Dokumentera ärenden i systemet och följa upp lösningar

Vi söker dig som

Har IT-relaterad utbildning (gymnasial eller eftergymnasial)

Är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk

Har intresse för teknik och problemlösning

Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift

Har grundläggande kunskap om Windows-miljöer, Office 365 och nätverk

Meriterande

Tidigare erfarenhet av IT-support eller Helpdesk

Kunskap inom Active Directory, fjärrstyrningsverktyg eller ITI

Vi erbjuder

En heltidstjänst i ett modernt och teknikdrivet företag

Introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling

Stöttande kollegor och en god arbetsmiljö

Möjlighet att växa inom IT-support, drift eller systemadministration

Om anställningen

Ort: Uppsala

Omfattning: Heltid

Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidare

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9584676

