Junior IT-support / Helpdesk-tekniker - heltid
Hirely AB / Supportteknikerjobb / Uppsala Visa alla supportteknikerjobb i Uppsala
2025-11-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Är du teknikintresserad, serviceinriktad och vill ta ditt första steg in i IT-branschen? Vår kund i Uppsala söker nu en Junior IT-support / Helpdesk-tekniker på heltid, en perfekt möjlighet för dig som är nyutexaminerad eller har upp till några års erfarenhet inom IT-support.
Om rollen
Som IT-supporttekniker är du den första kontaktpunkten för användare som behöver hjälp med IT-relaterade problem. Du arbetar med att felsöka, lösa och dokumentera ärenden via telefon, mejl och ärendehanteringssystem.
Rollen passar dig som brinner för att hjälpa andra och har ett intresse för teknik, datorer och nätverk.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Ta emot och registrera supportärenden
Felsöka och lösa tekniska problem inom hårdvara, mjukvara och nätverk
Ge användarstöd både via telefon, mejl och på plats
Installera och konfigurera datorer, skrivare och annan utrustning
Dokumentera ärenden i systemet och följa upp lösningar
Vi söker dig som
Har IT-relaterad utbildning (gymnasial eller eftergymnasial)
Är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk
Har intresse för teknik och problemlösning
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Har grundläggande kunskap om Windows-miljöer, Office 365 och nätverk
Meriterande
Tidigare erfarenhet av IT-support eller Helpdesk
Kunskap inom Active Directory, fjärrstyrningsverktyg eller ITI
Vi erbjuder
En heltidstjänst i ett modernt och teknikdrivet företag
Introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
Stöttande kollegor och en god arbetsmiljö
Möjlighet att växa inom IT-support, drift eller systemadministration
Om anställningen
Ort: Uppsala
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/ Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9584676