Junior Digital kommunikatör - UX & innehåll

Liminity AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2026-01-19


Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Liminity AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Botkyrka eller i hela Sverige

Vår kund är ett bolag i stark tillväxt med en tydlig digital ambition. Nu söker de en digital kommunikatör som kombinerar starkt innehåll med ett tydligt UX-fokus för att guida användaren hela vägen.
Rollen är operativ och passar dig med 1-3 års erfarenhet som vill arbeta nära affär och användare i en organisation med korta beslutsvägar. Här är förståelse för struktur, flöden och UX lika viktigt som att skriva bra texter.
Dina uppgifter

Skriva webbtexter, artiklar och innehåll med fokus på tydlighet och UX-writing

Strukturera innehåll och flöden så att användaren enkelt hittar rätt

Säkerställa en konsekvent tonalitet och digital identitet i alla kanaler

Skapa och vidareutveckla nyhetsbrev och kampanjutskick

Planera och publicera innehåll i sociala medier

Vi tror att du

Har 1-3 års erfarenhet som kommunikatör, skribent eller i en liknande roll

Har ett intresse för användarupplevelse och förstår hur språk och struktur påverkar digital kommunikation

Är en trygg skribent som kan anpassa ton och nivå efter målgrupp

Är självgående, nyfiken och trivs i en föränderlig miljö

Vad erbjuds?
Du erbjuds en viktig roll i ett bolag i tillväxt i Stockholm, där du får förtroende att ta ansvar och utvecklas i takt med verksamheten. Här råder en prestigelös kultur med högt tempo och snabba beslut.
Detta är en direktrekrytering som hanteras av Liminity AB. Urval och intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7075096-1796698".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Liminity AB (org.nr 559091-7851), https://jobb.liminity.se
Kungsholmsgatan 13A (visa karta)
112 27  STOCKHOLM

Jobbnummer
9692391

Prenumerera på jobb från Liminity AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Liminity AB: