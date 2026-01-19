Junior Digital kommunikatör - UX & innehåll
Liminity AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Liminity AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vår kund är ett bolag i stark tillväxt med en tydlig digital ambition. Nu söker de en digital kommunikatör som kombinerar starkt innehåll med ett tydligt UX-fokus för att guida användaren hela vägen.
Rollen är operativ och passar dig med 1-3 års erfarenhet som vill arbeta nära affär och användare i en organisation med korta beslutsvägar. Här är förståelse för struktur, flöden och UX lika viktigt som att skriva bra texter.
Dina uppgifter
Skriva webbtexter, artiklar och innehåll med fokus på tydlighet och UX-writing
Strukturera innehåll och flöden så att användaren enkelt hittar rätt
Säkerställa en konsekvent tonalitet och digital identitet i alla kanaler
Skapa och vidareutveckla nyhetsbrev och kampanjutskick
Planera och publicera innehåll i sociala medier
Vi tror att du
Har 1-3 års erfarenhet som kommunikatör, skribent eller i en liknande roll
Har ett intresse för användarupplevelse och förstår hur språk och struktur påverkar digital kommunikation
Är en trygg skribent som kan anpassa ton och nivå efter målgrupp
Är självgående, nyfiken och trivs i en föränderlig miljö
Vad erbjuds?
Du erbjuds en viktig roll i ett bolag i tillväxt i Stockholm, där du får förtroende att ta ansvar och utvecklas i takt med verksamheten. Här råder en prestigelös kultur med högt tempo och snabba beslut.
Detta är en direktrekrytering som hanteras av Liminity AB. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7075096-1796698". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liminity AB
(org.nr 559091-7851), https://jobb.liminity.se
Kungsholmsgatan 13A (visa karta
)
112 27 STOCKHOLM Jobbnummer
9692391