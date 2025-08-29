Junior DevOps-utvecklare - Stockholm heltid
Modernera AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Modernera AB i Stockholm
, Nyköping
, Västerås
, Örebro
, Linköping
eller i hela Sverige
Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se
För en kunds räkning söker vi nu en junior DevOps-utvecklare. Vår kund är Sveriges största webbtjänst för skolan, med mer än 1 miljon användarkonton i tusentals skolor. Tjänsten bidrar med nytta för lärare, elever och barn runtom i Sverige. Företaget har 42 anställda.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i Hammarby Sjöstad. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån.
Du har upp till 3 års erfarenhet som utvecklare.
Du kommer att:
Övervakning och monitorering av kundens driftmiljöer och applikationer
Ansvara för kapacitetsplanering
Förfina och utveckla befintliga övervakningsrutiner och larm
Patchning/säkerhetsuppdateringar av företagets miljöer
Lägga tid på att göra kundens utvecklingsmiljöer lättarbetade och uppdaterade
Skapa verktyg som underlättar för utvecklingsteamet
Meriterande:
Har flerårig erfarenhet av att drifta stora webbapplikationer
Har koll på Docker, Linux, Kubernetes, ElasticSearch, Ansible, PostgreSQL
Känner dig bekväm med att utveckla mindre script eller program i t.ex. Python, bash, Java, Go
Har erfarenhet av continuous build och delivery
Meriterande om du har använt Prometheus, CheckMK, Kibana och liknande
Har en positiv attityd, lite humor och är empatisk
Du får möjligheten att jobba i ett växande Edtech-bolag som idag har över 1 miljon nöjda användare. Ditt arbete kommer göra stor skillnad för många barn.
Företaget erbjuder dig:
En inkluderande och transparent arbetsmiljö
Eget ansvar och förtroende att driva och prioritera ditt arbete
Flexibla arbetstider
Företaget erbjuder dig också friskvård, massage på jobbet, pensionsavsättning, sjukvårdsförsäkring, frukost och AW någon gång per månaden.
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Tillsvidareanställning. Fast lön, enligt överenskommelse. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
. Skriv "Junior DevOps-utvecklare - Stockholm heltid" i ärenderaden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@modernera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modernera AB
(org.nr 556844-1124)
Hammarby kaj 10d (visa karta
)
120 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Modernera AB Jobbnummer
9483445