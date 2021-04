Junior controller, Stockholm - Shaya Solutions AB - Administratörsjobb i Stockholm

Shaya Solutions AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-08Om konsultuppdragetOrt: StockholmUppdragslängd: Ca. 8 månaderSista ansökningsdagen: ansök snarastOmfattning: 100%OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningBusiness Control ansvarar för ekonomisk uppföljning, verksamhetsanalys och affärsstyrning. Företaget är inne i en period med stora förändringar och har just påbörjat arbetet med att byta ut affärssystemet. Din uppgift kommer att vara att avlasta gruppen i allmänhet.2021-04-08Avlasta befintliga business controllers i bokslutsarbete, kostnadsuppföljning, prognos och ekonomiska analyser.Delta i arbetet med energibokslutet d.v.s. avstämning och analys av produktionsanläggningarnas bränsleförbrukning och bränslelager.Förse verksamheten med statistik och beslutsunderlag av olika slag samt ta fram underlag för rapportering av statistik till myndigheter.Hantera bokföring av vissa företagsgemensamma kostnader samt administrativa uppgifter tex uppföljning motpartsrisker och förvaltning av finansiella profiler.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):3-5 års erfarenhet av controlling och redovisning.Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande utbildning.Goda kunskaper i ExcelHar siffersinne och är noggrann, är service minded och arbetar aktivt för att förutse och förekomma problem.Du kommer att få inblick i många olika frågor och ha många olika kontaktytor inom företaget varför det är viktigt du sätter dig in i och förstår vår verksamhetTrivs med såväl administrativa som problemlösande arbetsuppgifterDu har kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftMeriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):Erfarenhet från liknande verksamheter t ex processindustri.Önskemål om personliga egenskaper:Självgående, tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver dina processer vidare.______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsKonsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-15Shaya Solutions AB5680037