Junior Arbetsledare inom anläggning
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om tjänsten
Här är äntligen drömmöjligheten för dig som är i början av din karriär efter avslutad högskoleutbildning inom bygg- och anläggning. Vår kund erbjuder en tjänst som arbetsledare på ett häftigt projekt i centrala Stockholm. Din nya arbetsgivare? En arbetsplats med familjär atmosfär som präglas av högt engagemang, stark teamkänsla och en prestigelös miljö.
Vår kund har alltså ett pågående projekt i Stockholm city där du som arbetsledare får nytta av att du är kommunikativ, strukturerad och har antingen erfarenhet av, eller stor potential inom, ledarskap.
I rollen som arbetsledare hos vår kund blir du nyckelpersonen kring planeringen av det dagliga arbetet. Givetvis har du oftast inte detaljkoll på samtliga arbetsmoments tidsåtgång utan lyssnar in byggets olika arbetsgrupper. Därefter drar du nytta av dina kommunikativa färdigheter för att leda och kommunicera med samtliga grupper på siten för att kunna sätta en plan och med struktur och problemlösande förmåga styra arbetet i rätt riktning och enligt den plan du sätter upp, självklart med stöd av block- och platschef samt projektchef.
Vi söker dig som Har en eftergymnasial utbildning inom bygg och anläggning.
Kanske har du något års erfarenhet av rollen som arbetsledare eller liknande, kanske är du mer junior än så men visar på stor potential och tydlighet i dina ambitioner.
Talar och skriver flytande svenska samt engelska.
Det är även viktigt att du som person är flexibel: på bygge kan mycket (och låt oss vara ärliga: kommer mycket) att gå fel och inte alls enligt plan. Din förmåga att visa handlingskraft i att identifiera och agera på det som går snett blir naturligtvis en viktig del i att du lyckas i den här rollen, givetvis med stöd och bollplank av dina chefer.
Om din nya arbetsplats
Bolaget är en aktör inom bygg- och entreprenadbranschen som under de senaste fem åren vuxit organiskt och idag har cirka 20 medarbetare. De driver kommersiella fastighets- och bostadsprojekt och tillsätter kompletta projektorganisationer. Kulturen präglas av högt engagemang, stark teamkänsla och en prestigelös miljö där alla bidrar.
Du blir en del av ett sammansvetsat team som arbetar nära varandra.
Om anställningen
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att vi på OIO projektleder rekryteringsprocessen men att du från dag 1 blir anställd med vår kund som arbetsgivare.
Övrig information Omfattning: Heltid, kontorstider
Start: Omgående
Placering: Stockholm city
Kontaktperson: Per Carnestedt per.carnestedt@oio.se
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig.
