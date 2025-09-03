Jouruppdrag till Vattenfall
2025-09-03
Är du en kreativ problemlösare som kan prioritera och koordinera?
Gillar du att ha flera olika kontaktytor och tänker att allt är möjligt?
Vi söker nu serviceinriktade administratörer med en teknisk nyfikenhet som kan koordinera inkomna ärenden i rätt tid och till rätt person.
Arbetet innebär:
Jouruppdrag till Vattenfall som innebär larmmottagning av akuta fel. Arbetet innebär många kontaktytor, dels bolagskunder och dels elkraftstekniker som utför drift- och underhållsarbeten i fält.
Hantering av larm via telefon, mail, samt ärendehanteringssystemet. Tillsammans med dina kollegor koordinerar ni resurser till akuta uppdrag, utifrån beredskapschema och geografi.
Krav på samarbete och ett strukturerat arbetssätt för att hantera oförutsedda händelser i den dagliga verksamheten, som exempelvis störningar i elförsörjningen.
Fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet.
Arbete på kväll/natt och helger, dagtid kan förekomma.
Lön samt villkor enligt kollektivavtal
Vi söker dig som:
Värderar noggrannhet
Är tydlig och pedagogisk i din kommunikation
Motiveras av att hålla en hög servicenivå
Är bra på att behålla lugnet, och har förmågan att vara flexibel och kunna planera om dagens arbete.
Har viss IT-vana, du har erfarenhet av MS Excel, Teams
Tidigare erfarenhet från ett serviceyrke med kundmöten är meriterande, MEN det viktigaste är de personliga egenskaper du har - allt annat kan vi lära ut.
Skallkrav:
God kommunikationsförmåga i tal och skrift i svenska.
Gymnasial utbildning
Bra att veta:
Enbart kontorsarbete, inte möjligt för distansarbete
Rekrytering sker löpande
Utbildningen är betald och sker på plats i Skövde under 3 veckor. Prel start början av april.
