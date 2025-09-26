Journalist i Nacka söker personlig assistent!
2025-09-26
Nyfiken på ett varierande och meningsfullt arbete där du verkligen gör en viktig insats? Då ska du söka jobb som personlig assistent hos mig.
Jag söker en person som vill förstärka mitt fantastiska team av assistenter. Tjänsten är på del- eller heltid, ca 50-100%, och i arbetet ingår såväl dag-, kvälls- som nattpass (sovande jour).
Jag söker också dig som är intresserad av en timanställning för inhopp när behov uppstår.
Jag
• är en ryggmärgsskadad man på 57 år som söker dig som vill jobba som personlig assistent.
• är totalförlamad efter en bilolycka och behöver hjälp med allt praktiskt i mitt dagliga liv - på jobbet och på fritiden.
• är gift och bor i en villa i Nacka. Tillbringar gärna sommaren och annan ledig tid i vårt sommarhus i Grisslehamn, norr om Norrtälje.
• gillar mitt jobb som journalist och är också intresserad av musik, samhällsfrågor, god mat och umgänge med vänner.
Du
• har inget emot oregelbundna arbetstider.
• är lyhörd och har stor förståelse och respekt för personlig integritet.
• är noggrann och bra på att passa tider.
• behöver inte ha någon tidigare vårderfarenhet, attityd och personlighet är viktigare.
• har goda kunskaper i svenska språket.
• har körkort och god körvana.
Som assistent hos mig är du anställd av Kooperativet Tetra som jag driver tillsammans med två andra personer. Vi har startat Tetra för att kunna erbjuda våra assistenter bra villkor, och vi driver företaget utan egna vinstintressen.
Tetra är medlem i arbetsgivareorganisationen Fremia och våra anställda omfattas av det kollektivavtal Fremia har med Kommunal.
Skicka din ansökan med några rader om dig själv och referenser till mig via e-post till martin@spoon.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: martin@spoon.se
Detta är ett deltidsjobb.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Kooperativet Tetra Ekonomiska Förening Jobbnummer
9527532