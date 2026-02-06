Jobbcoach 1 år visstidsanställning
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder, integrationsfrågor och utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Här skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet och möjligheter för individen att utvecklas, studera och nå egen försörjning. Vi bidrar också till ett livskraftigt näringsliv genom att tillvarata utvecklingsbehov i näringslivet och skapa projektsatsningar, nätverk och mötesplatser där utbildning och näringsliv kan mötas.
Arbetsmarknadsenheten inom Varbergs kommun är inne i ett expansivt förändringsarbete med fokus på att fler individer ska hitta snabbaste vägen till egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten är organiserade under utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Vi arbetar med uppdrag från socialtjänst/försörjningsstöd, Arbetsförmedling, Integrationsenheten samt Samordningsförbundet i Halland. Vi är 25 medarbetare. Inom enheten finns för närvarande bla insatser så som intern och extern arbetsträning, jobbsökaraktiviteter, praktikplatser, företagarkontakter, arbetsförmågeutredningar och olika utbildningsinsatser mm.
Nu utökar vi vår verksamhet och vi söker dig som vill vara med och utveckla denna viktiga och spännande verksamhet vidare!
Vårt uppdrag är att hitta snabbaste vägen till egen försörjning för personer som kommer till oss företrädelsevis från Socialförvaltningen och/eller Arbetsförmedlingen.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
I enhetens och jobbcoachernas uppdrag ingår att arbeta ut deltagare mot egen försörjning, hålla i gruppverksamhet samt att aktivt arbeta för att hitta möjliga vägar ut. Det kan innebära att hitta möjliga arbetsgivare, upprätthålla kontakter med dessa och matcha deltagare mot möjliga anställningar alternativt hitta vägar ut mot studier eller annan egen försörjning.Kvalifikationer
Krav är att du har en relevant högskoleutbildning som beteendevetare, socionom, studie- och yrkesvägledare, arbetsterapeut eller annan lämplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, och vi lägger även mycket stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta målfokuserat med arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden ut mot egen försörjning. Därför är det viktigt att du har en kombination av arbetsmarknadskunskap och kunskap inom beteendevetenskap. Det är mycket viktigt att du är drivande, målfokuserad och är en nätverksbyggare med en god förmåga att se helheten. För att lyckas i den här rollen behöver du vara duktig på att kommunicera med kollegor, deltagare samt med arbetsgivare. Du ska brinna för service - tycka om att skapa nya samt vårda kontakter. Önskvärt är om du har lokal kännedom och kontakter inom arbetsmarknaden i närområdet.
God samarbetsförmåga och förmåga till struktur i arbetet är viktigt. Du är flexibel och ser utveckling som en naturlig del av arbetet. Du är van vidsjälvständigt arbete och att samarbeta i grupp. Du är bra på att uttrycka dig både i tal och skrift på svenska och engelska.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
