Jobba som digital läxhjälpare!
Insamlingsstift Läxhjälpen / Pedagogjobb
Vill du vara med och göra skillnad?
19 916 elever klarade inte grundskolan i Sverige läsåret 2023/2024. Det finns skolor där 7 av 10 elever inte når gymnasiebehörighet. På den ideella Stiftelsen Läxhjälpen bidrar du med din kompetens och ditt engagemang för att få fler elever att uppnå behörighetskraven med självförtroende inför framtiden.
Nu söker vi nya digitala läxhjälpare!
Vi söker dig som är intresserad av ett betalt extrajobb och samtidigt vill göra en konkret samhällsinsats. Tjänsten är en timanställning på eftermiddagar/kvällar och innebär i korthet att vara digital läxhjälpare efter skoltid inom ramen för vårt digitala program.
Som digital läxhjälpare möter du elever online och stöttar dem i deras skolarbete via digitala verktyg. Du arbetar i team tillsammans med andra läxhjälpare och får utbildning i, samt arbetar utifrån, vårt strukturerade arbetssätt och metod.
En central del av uppdraget är relationsbyggande. Som digital läxhjälpare behöver du kunna "bryta igenom skärmen", skapa trygghet och bygga förtroendefulla relationer med eleverna trots det fysiska avståndet. Du är närvarande, engagerad och lyhörd, och förstår hur viktiga relationer är för elevernas motivation, studiero och utveckling.
Som läxhjälpare kan du antingen arbeta som ordinarie digital läxhjälpare eller som inhoppare. Som ordinarie läxhjälpare arbetar du cirka 6 timmar i veckan, fördelat på två schemalagda eftermiddagar/kvällar (med möjlighet till extra inhopp). Som inhoppare arbetar du vid behov när ordinarie läxhjälpare är frånvarande. Arbetet utförs helt digitalt.
Vi söker dig som:
* Är universitets- eller högskolestuderande.
* Har en god pedagogisk förmåga och kan kommunicera tydligt, engagerat och relationsskapande med barn och unga i digitala miljöer.
* Är trygg i att leda och delta i digitala möten samt har lätt för att skapa kontakt och förtroende online.
* Är lösningsorienterad, initiativtagande och kan arbeta utifrån vårt strukturerade arbetssätt och metod.
* Har bred grundläggande ämneskompetens samt god studieteknik.
* Delar Stiftelsen Läxhjälpens värderingar och vision om ett samhälle där alla barn växer upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.
Då arbetet innebär arbete med barn lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister för arbetsgivaren är ett lagstadgat krav för att arbeta med barn och ungdomar.
Skillnaderna mellan skolor, var du bor, var du kommer från och vad dina föräldrar jobbar med avgör i allt större utsträckning hur stor sannolikheten är att du klarar skolan. Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som verkar där det behövs som allra mest. Läxhjälpen är gratis för eleverna och läxhjälparnas löner finansieras genom stöd från näringsliv och offentlig sektor.
Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag - att allt fler unga inte klarar skolan och riskerar att hamna utanför samhället. Noga utvalda, avlönade, högskolestudenter hjälper ungdomar med studierna två kvällar i veckan och är samtidigt positiva förebilder och mentorer. Vi har sedan starten 2007 arbetat fram ett strukturerat arbetssätt och ett tydligt mål - betygen ska höjas och eleverna nå vidare till gymnasiet. Vi finns idag i över 90 skolor i bland annat Stockholm, Södertälje, Västerås, Norrköping, Göteborg, Landskrona, Umeå, Sundsvall, Uppsala, Gävle och Malmö.
