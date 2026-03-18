Javautvecklare
Avaron AB / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2026-03-18
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Luleå
, Boden
, Umeå
, Mark
, Sundsvall
Publiceringsdatum2026-03-18Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Javautvecklare till ett uppdrag inom försvarssektorn, där du blir en del av utvecklingen av avancerade och säkerhetskritiska system. Du arbetar i en Linuxbaserad miljö tillsammans med ett agilt team och bidrar till lösningar där robusthet, säkerhet och kvalitet är centrala delar av leveransen.
Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten och ett tydligt fokus på att vidareutveckla system med hög teknisk kvalitet.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla Java-baserade lösningar i komplexa systemmiljöer
Arbeta i en Linuxbaserad utvecklingsmiljö
Hantera versionskontroll och delta i kodgranskning med Git
Använda Atlassian-verktyg som Jira, Confluence och Bitbucket i det dagliga arbetet
Bidra aktivt i agila utvecklingsprocesser och teamets gemensamma leverans
Krav4-8 års erfarenhet av Javautveckling
Erfarenhet av arbete i Linux-utvecklingsmiljö
Erfarenhet av Git
Erfarenhet av Atlassian-sviten, inklusive Jira, Confluence och Bitbucket
Erfarenhet av agil mjukvaruutveckling
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7412596-1900949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Luleå Centralstation (visa karta
)
972 34 LULEÅ Jobbnummer
9805802